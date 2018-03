Udinese Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due formazioni a caccia di riscatto in campionato

17 marzo 2018 Fabio Belli

L'Udinese ospita il Sassuolo (foto LaPresse)

Udinese-Sassuolo, diretta dal signor Abisso di Palermo, sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, sarà l'anticipo che aprirà il programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Quattro sconfitte consecutive per l'Udinese che sembrava aver cambiato passo dopo l'avvento di Massimo Oddo in panchina, e che invece nell'ultimo mese è caduta di nuovo nelle contraddizioni dell'era Delneri. Certo la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione non regala grandissimi stimoli ai friulani, che prima di questa nuova crisi (quattro ko di fila contro Torino, Roma, Sampdoria e Juventus con otto gol subiti e uno solo realizzato) sembravano poter sognare addirittura un posto in Europa League. Il Sassuolo però vede i bianconeri lontani nove lunghezze e non è riuscito a scrollarsi di dosso il terzultimo posto in coabitazione con la Spal, dopo il pareggio per uno a uno nel derby emiliano della settimana scorsa. Un risultato amaro a causa del grave errore dal dischetto di Politano, con l'attacco neroverde che resta il peggiore della Serie A con soli sedici gol realizzati (due in meno anche del Benevento fanalino di coda). E con Berardi ancora squalificato, sembra complicato capire chi possa scuotere la situazione in avanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sui canali 206 e 251 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa friulani schiereranno il portiere argentino Bizzarri in porta alle spalle di una difesa a tre con il brasiliano Samir, l'olandese Nuytinck e Angella titolari dal primo minuto. Lo svizzero Behrami, il ceko Barak e l'ivoriano Fofana si muoveranno per vie centrali a centrocampo, con l'altro svizzero Widmer esterno laterale di destra e l'iraqeno Adnan esterno laterale di sinistra. In attacco ci sarà l'altro ceko Jankto a far coppia con il croato Perica. Risponderà il Sassuolo con Consigli tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con lo spagnolo Lirola, Goldaniga, Acerbi e Peluso. A centrocampo spazio al terzetto composto da Missiroli, Magnanelli e dal ghanese Duncan, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ragusa, il senegalese Babacar e Politano.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta tattica dei due allenatori cadrà sul 3-5-2 scelto da Massimo Oddo per l'Udinese e sul 4-3-3 per il Sassuolo allenato da Iachini. All'andata i friulani hanno vinto di misura al Mapei Stadium grazie ad una rete del ceko Barak alla mezz'ora del primo tempo. Sassuolo vincente invece nell'ultimo precedente a Udine, due a uno il 19 febbraio 2017 con una doppietta di Defrel che ribaltò l'iniziale vantaggio di Fofana. L'Udinese non batte il Sassuolo in casa dall'uno a zero del 23 marzo 2014, gol decisivo di Totò Di Natale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 2.10 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.29 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 3.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.25 e a una quota di 1.64.

