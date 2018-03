Video/ Vicenza-Sudtirol (0-1): highlights e gol della partita (Serie C girone B, 30^giornata)

Video Vicenza-Sudtirol (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita di Serie C che si è conclusa con la vittoria di misura degli ospiti sui padroni di casa.

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 12.58 Stefano Belli

Video Vicenza-Sudtirol (0-1), LaPresse

Vicenza e Sudtirol inaugurano la trentesima giornata della regular season di Serie C girone B con l'anticipo del venerdì sera che si è disputato al Menti e che ha visto i tirolesi imporsi per 1 a 0 grazie al gol di Sgarbi che a quattro minuti dal novantesimo ha condannato i biancorossi alla resa. Fatale l'incertezza di Crescenzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il difensore locale ha quindi involontariamente fornito l'assist per il numero 2 ospite che ha depositato il pallone in rete regalando i tre punti alla compagine di Paolo Zanetti che in questa maniera sale momentaneamente al sesto posto in classifica. Decima sconfitta in campionato per la squadra di Nicola Zanini che resta comunque fuori dalla zona play-out, potendo ancora contare su quattro punti di vantaggio nei confronti di Gubbio e Teramo, è senz'altro un KO pesante per il Vicenza che grazie alla gestione provvisoria sta portando a termine la stagione nonostante il fallimento societario. Tanti rimpianti per i veneti che a mezz'ora dalla fine hanno avuto sui piedi di Giacomelli la palla dell'1 a 0 ma il centravanti del Vicenza è riuscito incredibilmente a spedire il pallone sopra la traversa a un metro (nel vero senso della parola) dalla porta di Offredi ormai fuori causa. L'estremo difensore del Sudtirol in un paio di occasioni ha saputo tirar fuori le castagne dal fuoco salvando il risultato e tenendo a galla i suoi che a differenza degli avversari hanno saputo sfruttare nel migliore dei modi l'unica vera occasione arrivata nei novanta minuti. Nel prossimo turno infrasettimanale il Sudtirol ospiterà il Teramo nel match in programma mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 16.30 mentre sempre nello stesso giorno ma un paio di ore più tardi il Vicenza andrà a fare visita alla Sambenedettese.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di Nicola Zanini, allenatore del Vicenza, nella conferenza stampa post-gara: "Onestamente non ritengo che il Sudtirol sia stato superiore a noi, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Non siamo stati abbastanza bravi negli ultimi sedici metri e per questo motivo non abbiamo creato molti grossi pericoli nella loro area di rigore. Volevamo vincere, rispetto alla gara con la Triestina siamo riusciti a trovare il modo di non farci schiacciare ma evidentemente non è bastato, il Sudtirol è una squadra molto fisica e che a differenza gioca senza pressioni e questo gli consente di esprimersi al meglio in campo. Certo che sarebbe stato meglio se gli episodi fossero stati a nostro favore ma tra la rovesciata di Comi e la clamorosa palla gol di Giacomelli direi che la fortuna non ci sta assistendo, noi comunque non ci arrenderemo mai e continueremo a rimboccarci le maniche".

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VICENZA-SUDTIROL (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA DI SERIE C (da elevensports.it)

