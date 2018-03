Viterbese Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese-Arezzo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma allo stadio Rocchi di Viterbo.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Viterbese-Arezzo, LaPresse

Viterbese-Arezzo, che viene diretta dal signor Vigile di Cosenza, si gioca sabato 17 marzo alle ore 20.30 e sarà uno dei posticipi serali del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. La Viterbese arriva all'appuntamento reduce dallo storico traguardo conseguito a Cosenza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: dopo la vittoria per tre a uno allo stadio Rocchi, la sconfitta due a uno allo stadio San Vito-Marulla è valsa agli etruschi la qualificazione alla finalissima, da affrontare contro l'Alessandra. Il giusto premio per una stagione che ha visto la compagine allenata da Stefano Sottili tra le grandi protagoniste del girone A di Serie C 2017-18, di certo non partita tra i favori del pronostico eppure a sette giornate dal termine della regular season la Viterbese si trova infatti al quarto posto a nove lunghezze di distanza dal Siena capolista e in piena corsa per i play-off.

Sempre più drammatica la situazione societaria per il club aretino, proprio in queste ore è arrivata l'ufficializzazione del fallimento e dei libri in tribunale, all'Arezzo verrà comunque data la possibilità di portare regolarmente a termine la stagione grazie all'esercizio provvisorio, con l'obiettivo di raggiungere la salvezza, anche attraverso i play-out. Ma sarà necessario tornare in campo al più presto per evitare ulteriori punti di penalizzazione in classifica e soprattutto la radiazione prevista in caso la squadra dovesse saltare quattro partite consecutive. L'ultimo impegno dell'Arezzo risale a circa un mese fa quando la formazione di Pavanel impattò 0-0 in casa del Pontedera.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE AREZZO

Le probabili formazioni dell'incontro che si sfideranno presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa gialloblu schiereranno Iannarilli in porta, Celiento schierato in posizione di terzino destro e Di Paolantonio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Rinaldi e Sini giocheranno come difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Peverelli, Calderini e Baldassin, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per De Sousa, il belga Vandeputte e il brasiliano Jefferson. Risponderà l'Arezzo con Perisan a difesa della porta e una difesa a tre con lo slovacco Varga, Sabatino e il maltese Muscat schierati dal primo minuto. Talarico avrà il compito di presidiare la fascia destra e Luciani la fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Foglia, De Feudis e Cenetti. In avanti, sarà schierato il tandem Cutolo-Moscardelli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente si scontreranno il 4-3-3 della Viterbese ed il 3-5-2 dell'Arezzo. Il match d'andata in casa dei toscani è terminato con un pareggio con il punteggio di uno a uno, etruschi capaci di annullare con un rigore trasformato da Razzitti il gol del vantaggio di Moscardelli. L'ultimo precedente disputato a Viterbo tra le due squadre è quello del 29 aprile 2017 ed è terminato con un pari a reti bianche. La Viterbese non batte l'Arezzo allo stadio Rocchi dalla vittoria per quattro a uno del 5 dicembre 1999, oltre diciotto anni fa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.67 con Bwin, mentre Bet365 propone a 3.39 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 4.80 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.20 l'over 2.5 e 1.58 l'under 2.5.

