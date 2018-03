Akragas Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018

Diretta Akragas-Sicula Leonzio, LaPresse

Akragas-Sicula Leonzio, diretta dal signor Cosso di Reggio Calabria, domenica 18 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Dopo lo zero a sette in casa della Juve Stabia, è arrivata al capolinea l'avventura di Di Napoli sulla panchina dell'Akragas. Per gli agrigentini è iniziata in questa settimana la gestione di Vullo in panchina, ma la situazione di classifica sembra compromessa. Tredici punti di distanza dall'Andria penultima, diciotto punti dalla Reggina quintultima: distanze che pregiudicano al momento anche la disputa dei play off e che condannerebbero l'Akragas alla retrocessione diretta in Serie D.

Unica speranza, cercare di ridurre le distanze dal penultimo posto nelle partite che restano. Con un nuovo allenatore in panchina, i siciliani cercheranno una reazione, ma la Sicula Leonzio nel corso della stagione ha dimostrato una solidità diversa, pur trattandosi di una matricola assoluta del campionato. I siciliani però non stanno attraversando un periodo particolarmente brillanti, con tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Nell'ultimo weekend però nel derby contro il Catania è arrivato uno zero a zero di prestigio, la Sicula è rimasta imbattuta nelle due sfide contro gli etnei e questo è stato motivo di grande orgoglio per i tifosi bianconeri. Tornare alla vittoria contro l'Akragas sarà fondamentale, contro un avversario che ha perso otto delle ultime nove partite di campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Akragas e Sicula Leonzio non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni del derby siciliano: Akragas schierato in campo con Vono in porta e Mileto, Pisani e Danese titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Sanseverino, Bramati e Carrotta, mentre Scrugli sarà l'esterno laterale di fascia destra e Pastore l'esterno laterale di fascia sinistra. Lo sloveno Zibert si muoverà al fianco di Moreo sul fronte d'attacco. La risposta della Sicula Leonzio sarà affidata a Narciso come estremo difensore, mentre De Rossi giocherà come laterale di destra in difesa e Aquilanti come laterale di sinistra. Camilleri e Squillace saranno invece i due difensori centrali, con D'Angelo, Davì ed Esposito titolari nel terzetto di centrocampo. Nel trio d'attacco, partiranno dal primo minuto Bollino, Arcidiacono e Lescano.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 3-5-2 dell'Akragas ed il 4-3-3 della Sicula Leonzio. Le due squadre si sono già affrontate due volte quest'anno in casa dei bianconeri. Il 28 ottobre scorso nel match d'andata di campionato, la Sicula Leonzio ha vinto due a zero con reti di D'Angelo e Bollino. Nella sfida di Coppa Italia del 20 agosto 2017, Akragas sconfitto tre a uno con la Sicula in gol con Tavares, Camilleri e Arcidiacono, con Longo autore su rigore del momentaneo pareggio agrigentino.

QUOTE E PRONOSTICO

Non sono ancora disponibili le quote per le scommesse sul match tra Akragas e Sicula Leonzio, vista la grande differenza che separa gli agrigentini dal resto delle squadre del girone. Va sottolineato come il cambio di allenatore potrebbe aver scosso la squadra ora allenata da Vullo, ma la Sicula Leonzio sarà presumibilmente considerata favorita dai bookmaker.

