Andria Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Andria-Catanzaro, LaPresse

Andria-Catanzaro, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 18 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Il cammino dell'Andria in campionato resta complicato. Per i pugliesi l'ultima sconfitta contro il Fondi ha complicato ulteriormente il cammino in campionato, in un'annata comunque ricca di problematiche. Dopo un periodo di ripresa, i biancazzurri hanno perso tre delle ultime cinque partite disputate in campionato. La sconfitta di Fondi pesa perché arrivata contro un'altra diretta concorrente nella lotta per la salvezza e, soprattutto, contro un'altra formazione in difficoltà nel suo cammino stagionale, mentre l'Andria veniva comunque da un importante successo in trasferta a Pagani e da un pari interno contro la Reggina.

Se Atene piange Sparta non ride di certo, visto che il Catanzaro si presenta allo stadio Degli Ulivi reduce da tre sconfitte consecutive. I giallorossi hanno infatti perso contro il Rende, il Matera ed il Trapani in successione. Quest'ultima sconfitta interna, domenica scorsa, ha portato di nuovo il Catanzaro in zona pericolo, a soli quattro punti di distanza dalla Paganese quartultima in classifica. Un radicale cambio di prospettive, visto che anche il Bisceglie decimo e in zona play off è lontano quattro punti, ma i giallorossi non sembrano più poter puntare agli spareggi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida del girone C della Serie C non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA CATANZARO

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. I padroni di casa schiereranno Maurantonio in porta, Celli, Quinto e Tiritiello titolari nella difesa a tre, mentre Di Cosmo si muoverà sull'out di festra e Lobosco sulla linea laterale di sinistra, con Lancini squalificato dopo l'espulsione rimediata nella trasferta di Fondi. A centrocampo spazio a Piccinni, Matera e Longo per vie centrali, mentre in attacco ci sarà spazio per la coppia Lattanzio-Scaringella. Risponderà il Catanzaro con Nordi tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dall'out difensivo di destra all'out difensivo di sinistra con Zanini, Gambaretti, Riggio e Nicoletti. Per quanto riguarda il terzetto di centrocampo della formazione calabrese, saranno schierati dal primo minuto i romeni Marin e Onescu e Maita, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Falcone, Infantino e Puntoriere.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due allenatori saranno il 3-5-2 per l'Andria ed il 4-3-3 per il Catanzaro. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Ceravolo di Catanzaro è terminato con il punteggio di zero a zero, parità anche nell'ultima sfida disputata ad Andria tra le due formazioni, uno a uno il 22 gennaio del 2017 con vantaggio calabrese di Saraò e pari pugliese di Tartaglia. Ad Andria sono finite in parità le ultime tre sfide ufficiali di campionato tra i due club.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.40 con Betclic, mentre Eurobet propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 2.89 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.10 l'over 2.5 e 1.65 l'under 2.5.

