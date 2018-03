Avellino Pescara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro delicato tra due formazioni in crisi

18 marzo 2018 Fabio Belli

Pescara, trasferta ad Avellino (foto LaPresse)

Avellino-Pescara, diretta dal signor Abisso di Palermo, domenica 18 marzo 2018 alle ore 17.30, sarà il posticipo domenicale del programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Morale sotto i tacchi per entrambe le squadre che puntano su questo scontro per rilanciarsi e non vedere la loro classifica diventare ancor più preoccupante, considerando quanto sono strette quest'anno le distanze nella zona calda del campionato cadetto. Avellino reduce da un'importante delusione, uno zero a due nel derby contro la Salernitana giocato quasi senza combattere e messosi subito in salita, con i granata che si sono anche concessi il lusso di fallire un calcio di rigore.

Dall'altra parte, nonostante l'esonero di Zeman il Pescara è incappato in casa contro il Carpi nella terza sconfitta consecutiva, con l'addio dell'allenatore boemo che non ha dato una scossa all'ambiente come la dirigenza sperava. In classifica il Pescara precede ancora di tre punti l'Avellino, ma gli abruzzesi hanno solo tre lunghezze di vantaggio sulla zona play out, e ne hanno solo una gli irpini: una nuova sconfitta potrebbe aprire una crisi ancor più grave per chi dovesse cedere il passo in questo posticipo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Avellino Pescara si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sui canali 206 e 252 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PESCARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa irpini schiereranno Lezzerini tra i pali, Laverone sull'out difensivo di destra e il belga Ngawa sull'out difensivo di sinistra, con il croato Kresic e l'argentino Morero centrali difensivi. A centrocampo spazio a Di Tacchio come vertice centrale arretrato alle spalle del marocchino Bidaoui e di De Risio, mentre l'esterno destro sarà l'altro belga Wilmots e sulla fascia sinistra si muoverà invece Gavazzi. Ardemagni sarà confermato dal primo minuto come unica punta di ruolo. Risponder il Pescara con Fiorillo tra i pali e una difesa a tre con Fornasier, Coda e Perrotta schierati dal primo minuto. A centrocampo spazio al senegalese Coulibaly affiancato dal guineano Pepin e dall'uruguaiano Burgman, mentre l'esterno di fascia destra sarà fiamozzi e l'esterno di fascia sinistra Balzano. In attacco faranno coppia Cocco e Mancuso.

TATTICA E PRECEDENTI

Il tecnico dell'Avellino, Walter Novellino, proverà a insistere sul 4-1-4-1, mentre il nuovo allenatore del Pescara, Epifani, subentato a Zeman, ha ridisegnato la squadra col 3-5-2. All'andata sono stati gli abruzzesi ad avere la meglio sugli irpini, vittoria per due a uno con gol di Mancuso e Pettinari, mentre per i biancoverdi è andato a segno Bidaoui. Pescara vincente anche nell'ultimo precedente disputato ad Avellino, tre a uno l'8 aprile 2016 con gol di Caprari, Lapadula e Mitrita, irpini a segno con Castaldo. L'Avellino ha battuto per tre a due il Pescara in casa il 3 maggio 2015, ultimo successo biancoverde: gol di Castaldo su rigore, Zito e Kone, abruzzessi in rete con una doppietta di Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 2.35 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 3.15 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 1.81 e a una quota di 1.94.

