Benevento Cagliari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro salvezza in programma allo stadio Vigorito

18 marzo 2018 Fabio Belli

Cagliari, sfida salvezza al Vigorito (foto LaPresse)

Benevento-Cagliari, diretta dal signor Manganiello di Pinerolo, domenica 18 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Se il Benevento, staccato di dodici punti dal Verona penultimo e di quattordici lunghezze dal quartultimo posto, sembra ormai destinato a un ritorno immediato in Serie B, neanche il Cagliari può dormire sonni tranquilli, al momento con due soli punti di vantaggio sul terzultimo posto. I sardi si sono fatti progressivamente risucchiare verso le zone basse della classifica, e l'ultimo pari interno contro la Lazio ha rappresentato un'occasione persa, visto che il gol del pari biancoceleste è arrivato solo al novantaquattresimo con una straordinaria prodezza del capocannoniere del campionato, Immobile.

Dall'altra parte il Benevento, dopo essere caduto contro la Fiorentina, ha subito la sua sesta sconfitta nelle ultime sette partite, e con soli dieci punti racimolati è protagonista di una delle peggiori performance di sempre per una matricola in Serie A. Va sottolineato però come i sanniti abbiano raccolto finora i loro punti tutti in casa, e anche squadre come la Sampdoria e il Milan hanno dovuto lasciare punti al Vigorito. E' avvisato un Cagliari che in caso di nuovo passo falso vedrebbe la classifica farsi molto pericolante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Benevento Cagliari si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CAGLIARI

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Vigorito. Benevento in campo con Puggioni tra i pali, il francese Sagna sulla corsia laterale difensiva di destra e Ventui sulla corsia laterale difensiva di sinistra, mentre Tosca e Djimsiti saranno i due difensori centrali. A centrocampo Cataldi sarà schierato come vertice arretrato alle spalle del brasiliano Guilherme e del serbo Djuricic, mentre Brignola si muoverà sulla fascia destra e Lombardi sarà invece l'esterno di fascia mancino. Coda in attacco sarà confermato come unica punta di ruolo. Risponderà il Cagliari con Cragno a difesa della porta e una difesa a tre schierata con Romagna, Ceppitelli e il brasiliano Castan. A centrocampo il moldavo Ionita sarà affiancato da Padoin e da Barella, mentre Faragò coprirà la fascia destra e il belga Miangue sarà confermato come esterno laterale di sinistra. In attacco confermato il tandem composto da Pavoletti e dal coreano Han.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due allenatori saranno il 4-1-4-1 del mister del Benevento, De Zerbi, ed il 3-5-2 del tecnico uruguaiano del Cagliari, Diego Lopez. Nel match d'andata alla Sardegna Arena il Cagliari si è imposto con il punteggio di due a uno, col decisivo di Pavoletti al novantacinquesimo dopo il vantaggio di Faragò e il pari su rigore di Iemmello appena un minuto prima del gol del ko dei sardi. Si tratta dell'unico precedente disponibile, visto che sardi e sanniti non si erano mai incrociati neanche in altre categorie.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 2.35 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.39 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 3.00 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 1.96 e a una quota di 1.85.

