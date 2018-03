Catania Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Catania-Reggina, LaPresse

Catania-Reggina, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, domenica 18 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Sembra davvero non riuscire ad ingranare il Catania nella corsa alla promozione. Nell'ultimo weekend il Lecce si è fermato pareggiando in casa contro il Matera, ma i rossoazzurri non sono riusciti ad approfittare della situazione accorciando le distanze verso la capolista, con un pareggio contro la Sicula Leonzio costato peraltro l'aggancio al secondo posto da parte del Trapani, nel frattempo vincente sul campo del Catanzaro. Al Catania sta mancando la continuità, solo due vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, esattamente come il Lecce al momento lontano sette punti, ma con una partita giocata in più.

Virtualmente Trapani e Catania potrebbero essere a quattro punti di distanza dalla capolista, ma agli etnei manca il passo giusto. Al Massimino arriverà però una Reggina pericolante, reduce da una sconfitta in casa contro il Monopoli e con un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite di campionato. La Reggina non vince dallo scorso 21 gennaio, unica vittoria ottenuta dagli amaranto nel 2018. Poi, cinque pareggi e due sconfitte nelle successive sette partite, un rendimento che ha rallentato di molto il cammino dei calabresi mentre alle spalle alcune dirette concorrenti per la salvezza hanno continuato a fare punti, mantenendo in bilico la situazione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA REGGINA

Allo stadio Massimino di Catania scenderanno in campo queste probabili formazioni. Gli etnei padroni di casa schiereranno Pisseri tra i pali, Aya sull'out difensivo di destra e Marchese sull'out difensivo di sinistra, mentre come centrali della retroguardia toccherà a Blondett e al croato Bogdan. A centrocampo spazio dal primo minuto a Biagianti, Lodi e Mazzarani, mentre lo sloveno Barisic e il gambiano Manneh affiancheranno Curiale nel tridente offensivo. Risponderà la Reggina con Cucchietti in porta alle spalle dei tre difensori centrali, Ferrani, Auriletto e Gatti. A centrocampo mancherà La Camera, squalificato poiché espulso nel match interno contro il Monopoli. Al suo posto giocherà Provenzano al fianco di Castiglia e Marino per vie centrali, mentre il montenegrino Hadziosmanovic coprirà la fascia destra ed Armeno sarà invece il laterale mancino. In attacco, spazio al tandem Bianchimano-Tulissi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, si confronteranno il 4-3-3 del Catania ed il 3-5-2 della Reggina. All'andata allo stadio Granillo di Reggio Calabria sono stati gli amaranto ad avere la meglio, con una doppietta di Bianchimano che ha regalato i tre punti ai calabresi, con Curiale che ha siglato il pari momentaneo dei rossoazzurri. Il Catania ha vinto l'ultimo precedente casalingo conto la Reggina, tre a uno il 29 gennaio del 2017 con gol di Marchese, Tavares e Russotto e rete amaranto di De Francesco. La Reggina non batte il Catania dai tempi della Serie A: due a uno al Massimino il 4 maggio del 2008, doppietta di Amoruso e gol di Martinez per gli etnei.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.45 con Eurobet, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 8.00 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.00 l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

