Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile sempre più lontano (29^ giornata)

Classifica marcatori Serie A: Ciro Immobile rimane capocannoniere anche alla vigilia della 29^ giornata del massimo campinato italiano. Alle sue spalle resiste Icardi.

18 marzo 2018 Redazione

Ciro Immobile (LaPresse)

Torna in campo il Campionato della Serie A, e tornano sotto ai riflettori anche i bomber che stanno animando questa stagione 2017-2018: come si configura quindi la classifica dei marcatori alla vigilia della 29^ giornata di campionato?. Anche oggi il capocannoniere del massimo campionato italiano rimane il bomber della Lazio Ciro Immobile, ormai sempre più lontano nella graduatoria e ben indirizzato alla vittoria della Scarpa d’oro. Per lui infatti alla viglia di questa 29^ giornata della Serie A sono ben 24 le reti segnate, per tutta la gioia di Inzaghi e dei tifosi biancocelesti ammirati non solo alla prolificità ma pure dal talento e dalla grazia con cui si esprime l’attaccante (memorabile il gol di tacco firmato contro il Cagliari nel turno precedente). Come al solito può anche in questo turno della Serie A la concorrenza al capocannoniere sarà ben ampia, anche perchè le partite in programma si annunciano come una buona opportunità per tanti big della classifica.

CHI INSEGUE IMMOBILE?

Seguendo la classifica dei marcatori della serie A infatti vediamo che alle spalle di Immobile capocannoniere resiste il bomber dell’Inter Mauro Icardi, ora a quota 18 gol: l’argentino però appare in fase calante e da tempo è a secco di reti, ma potrebbe presto riscattarsi al Marassi contro la Sampdoria. Terzo gradino del podio della graduatoria diviso tra tre personaggi fermi a quota 17 reti: parliamo infatti del bianconero Paulo Dybala, che fa compagnia a Dries Mrtens (Napoli) e al blucerchiato Fabio Quagliarella. Scende quindi appena di una posizione alla viglia della 29^ giornata della Serie A l’altro bomber argentino della Juventus ovvero Gonzalo Higuain, fermo a quota 15 punti: settimo solo Edin Dzeko con 13 reti e di ritorno da una bella rete firmata conto lo Shakthar e che ha valso alla Roma il passaggio ai quarti di Champions League. Fermi a quota 9 reti invece troviamo Iago Falque (Torino), Milikovic Savic (Lazio) e Zapata (Sampdoria). Per chiudere la top ten della classifica dei marcatori della serie A segnaliamo infine chi sono coloro che rimangono fermi a quota 8 gol alla vigilia di questo turno ovvero il bomber della Spal Antenucci, l’azzurro Callejon e l’attaccante del Chievo Inglese.

CLASSIFICA DEI MARCATORI

24 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Paulo Dybala (Juventus), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Dries Mertens (Napoli)

15 gol: Gonzalo Higuain (Juventus)

13 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Duvan Zapata (Sampdoria)

8 gol: Mirco Antenucci (Spal), José Callejon (Napoli), Roberto Inglese (Chievo)

