Crotone-Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

18 marzo 2018 Stefano Belli

Crotone-Roma, diretta dal signor Banti di Livorno, domenica 18 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Momento caldissimo per la Roma lanciata dai successi in campionato e in Champions League. Con le vittorie contro Napoli e Torino ed i tentennamenti alle spalle di Lazio e Inter, i giallorossi si sono ripresi il terzo posto solitario in classifica con tre punti di vantaggio sui biancocelesti e quattro sui nerazzurri. Martedì scorso allo stadio Olimpico il gol di Dzeko contro lo Shakhtar Donetsk ha riportato dopo dieci anni esatti la Roma ai quarti di finale di Champions League, dove ora all'orizzonte c'è una sfida difficilissima ma straordinariamente affascinante contro il Barcellona di Messi.

CROTONE ROMA, DIRETTA LIVE

Prima dela sosta c'è però ora da consolidare il terzo posto su un campo di un Crotone che dalla sua, grazie al poker rifilato in casa alla Sampdoria domenica scorsa, è tornato prepotentemente in corsa nella lotta salvezza. La squadra di Zenga era infatti reduce da due sconfitte molto pesanti in chiave di classifica contro il Benevento e la Spal, dirette concorrenti per la permanenza nel massimo campionato. La squadra calabrese ha saputo scuotersi e ritrovare un successo in campionato che mancava dalla trasferta in casa del Verona del 21 gennaio scorso. La Roma in trasferta però è un osso molto duro quest'anno e ha perso soltanto sul campo della capolista Juventus: per i giallorossi i tre punti saranno fondamentali prima di quello che sarà un vero tour de force da affrontare nel mese di aprile, sfida col Barcellona in primis.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Crotone Roma potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Sport 2 HD. E gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Ezio Scida. Crotone in campo con Cordaz in porta, Faraoni schierato in posizione di terzino destro e Martella schierato in posizione di terzino sinistro, con Ceccherini e Capuano che saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio al romeno Stoian, a Mandragora e al libico Benali, mentre nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuto Nalini, Ricci e Trotta, autore di una doppietta (e con un rigore sbagliato) nel match contro la Sampdoria. Risponderà la Roma con l'estremo difensore Alisson in porta, Florenzi sull'out difensivo di destra e il serbo Kolarov sull'out difensivo di sinistra, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta dal brasiliano Juan Jesus e dal greco Manolas. A centrocampo accanto al francese Gonalons, schierato dal primo minuto per l'assenza per squalifica del capitano Daniele De Rossi, giocheranno Pellegrini e il belga Nainggolan. In attacco, tridente con il turco Under, con il centravanti bosniaco Dzeko e con Stephan El Shaarawy.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 da una parte e dall'altra, tatticamente sarà uno scontro fra moduli speculari tra il Crotone di Walter Zenga e la Roma di Eusebio Di Francesco. Da quando i calabresi giocano in Serie A, la Roma ha sempre ottenuto i tre punti, battendo in casa il Crotone sia l'anno scorso, sia nel match d'andata di quest'anno con un rigore trasformato da Perotti. L'unico precedente allo stadio Scida è quello della scorsa stagione, giallorossi vincenti due a zero grazie alle reti di Nainggolan e Dzeko, in un match in cui i capitolini avevano anche fallito un calcio di rigore con Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Giallorossi favoriti in maniera abbastanza netta dai bookmaker per la vittoria in Calabria. William Hill propone la vittoria esterna a una quota di 1.53, mentre Bwin alza fino a 6.75 la quota relativa al successo della squadra allenata da Walter Zenga e Bet365 offre invece a 4.33 la quota del pareggio. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet fissa le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.80 e 2.00.

