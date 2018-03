Fano Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Fano-Sambenedettese

Fano-Sambenedettese, che sarà diretta dal signor Zanonato di Vicenza di Valdarno, va in scena domenica 18 marzo alle ore 16.30 e sarà uno dei match del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Se non è un testacoda quello tra Fano e Sambenedettese, poco ci manca: i padroni di casa, fanalino di coda del girone B di Serie C 2017-18, ospitano infatti gli uomini di Eziolino Capuano che in questo momento occupano il secondo posto in classifica anche se si trovano a distanza siderale dal Padova capolista per il quale la promozione in Serie B sembra ormai solamente una questione di tempo (anche se a dire il vero affermavamo la stessa cosa, fino a qualche settimana fa, per il Livorno). A San Benedetto del Tronto, comunque, più di qualcuno comincia a cullare il sogno di un ritorno tra i cadetti anche se la strada è ancora lunghissima: la concorrenza è più agguerrita e affollata che mai e per la Samb non sarà certo un gioco da ragazzi difendere la piazza d'onore da qui al termine della regular season.

Le aquile granata fanno quello che possono per chiudere la stagione nella maniera più dignitosa possibile, anche se l'ultima vittoria esterna in casa del Renate in caduta libera, prima del turno di riposo, ha comunque ridato un po' di ottimismo ed entusiasmo all'ambiente che si era sicuramente depresso alla luce delle pochissime soddisfazioni ottenute in questi ultimi mesi. Senz'ombra di dubbio il Fano cercherà di fare il suo dovere e mettere i bastoni tra le ruote agli avversari che non devono commettere l'errore di sottovalutare gli uomini di Oscar Brevi che faranno del loro meglio per onorare l'impegno e garantire la regolarità del campionato, soprattutto dopo il fallimento del Modena che ha rivoluzionato calendari e classifiche.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni dell'incontro: il Fano scenderà in campo con il senegalese Thiam in porta e una difesa a tre composta dall'uruguaiano Sosa, da Gattari e da Magli. A centrocampo ci sarà spazio per il ghanese Mawuli, per Lazzari e Schiavini, mentre Pellegrini avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra e Fautario la corsia laterale di sinistra. In attacco al fianco di Fioretti sarà schierato Germinale. Risponderà la Sambenedettese con Perina tra i pali e la difesa a tre composta da Conson, Miceli e Patti. A centrocampo ci sarà spazio per Marchi e per Gelonese, mentre Rapisarda sarà l'esterno di fascia destra e Tomi l'esterno di fascia sinistra. In attacco Bellomo e Valente partiranno avanzati come trequartisti, a supporto di Miracoli che sarà confermato come unica punta di ruolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La scelta tattica del Fano cadrà sul 3-5-2, mentre la Sambenedettese affronterà l'impegno scegliendo un 3-4-2-1 come modulo. Il match d'andata di questo campionato a San Benedetto del Tronto è terminato con il risultato di zero a zero, mentre l'ultimo precedente a Fano è quello del 5 febbraio 2017, con vittoria della Samb per due reti a una con gol decisivi di Agodirin e Mancuso per i rossoblu, con i padroni di casa capaci solo di accorciare le distanze con un calcio di rigore trasformato da Germinale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 3.30 con Bwin, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.20 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.38 l'over 2.5 e 1.52 l'under 2.5.

