Gigante Are/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Finali Coppa del Mondo sci donne)

18 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Are: Federica Brignone (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci oggi ci propone lo slalom gigante femminile di Are. Siamo all’ultimo atto della stagione: questa per le donne è l’ultima gara delle Finali di Coppa del Mondo, ospitate in Svezia perché l’anno prossimo ad Are ci saranno i Mondiali. Cala il sipario, ma i motivi d’interesse non mancheranno: in ottica italiana, perché le azzurre in gigante sono sempre molto competitive; a livello generale, perché la Coppa di gigante deve ancora essere assegnata, anche se Viktoria Rebensburg ha la bellezza di 92 punti di vantaggio su Tessa Worley. Lo spettacolo sarà garantito: ecco tutto quello che serve sapere per seguire il gigante di Are.

GIGANTE ARE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche del gigante femminile di Are è in programma alle ore 9.45, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 12.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

GIGANTE ARE: FAVORITE E AZZURRE

Cominciamo proprio dalle azzurre la nostra panoramica, dal momento che fra le favorite vanno senz’altro citate alcune italiane: nei nove precedenti giganti stagionali, Olimpiadi comprese, solamente a Lenzerheide ed Ofterschwang non c’è stata un’italiana fra le prime tre. La donna copertina è Federica Brignone, che ci ha dato l’unica vittoria a fine dicembre a Lienz e anche il fantastico terzo posto olimpico: Fede in gigante è una garanzia e vorrà certamente dimostrarlo anche ad Are, per riscattare l’uscita di pista in Germania mentre stava ottenendo una eccellente prestazione. Onore al merito anche per Manuela Moelgg: tre terzi posti nelle prime tre gare stagionali nella specialità, a Solden, Killington e Courchevel, un ruolino eccellente per la veterana, anche se nelle ultime uscite è apparsa in calo. Per Sofia Goggia l’attesa è innanzitutto per capire cosa potrà fare in gigante, dove in questa stagione ha avuto diversi problemi, ma c’è comunque il podio di Kranjska Gora a confermare le qualità della bergamasca campionessa olimpica di discesa anche fra i pali larghi: chiudere bene anche in gigante sarebbe l’apoteosi per Sofia. Ecco poi Marta Bassino, che ha vissuto una stagione complicata ma il cui talento è indiscutibile, senza dimenticare Irene Curtoni, esclusa dalle Olimpiadi solo perché ai Giochi si può gareggiare in quattro e l’Italia nel gigante femminile vanta molte punte.

Ciò naturalmente non ci deve far dimenticare che la concorrenza è fortissima e almeno quattro nomi spiccano su tutti. Il primo è quello di Viktoria Rebensburg, vincitrice a Solden e Killington ad inizio stagione, poi seconda a Lienz ad appena quattro centesimi dalla nostra Federica Brignone e vincitrice di nuovo a Plan de Corones prima di arrivare seconda a Lenzerheide e Ofterschwang: tre vittorie e altrettanti secondi posti in otto gare, la donna di riferimento in gigante è la tedesca, in testa alla classifica di specialità, che sarebbe l’ideale per riscattare la delusione del podio mancato nell’occasione più importante, alle Olimpiadi. Attenzione però naturalmente anche all’americana Mikaela Shiffrin, nuova campionessa olimpica del gigante, che tra l’altro nelle ultime settimane si è presa delle pause (vedi assenza a Crans Montana) proprio per confermare nel finale di essere l’assoluta dominatrice della stagione: in gigante in Coppa spiccano le vittorie di Courchevel e Kranjska Gora più altri tre podi. Poi la francese Tessa Worley, assoluta dominatrice della passata stagione e campionessa del Mondo in carica: la transalpina condivide con la Rebensburg la delusione di non essere salita sul podio olimpico, comunque vanta la vittoria di Lenzerheide, ben tre secondi posti e adesso deve tentare l’impresa per soffiare la Coppetta alla Rebensburg. Attenzione però anche alla crescita della norvegese Ragnhild Mowinckel: il secondo posto di Plan de Corones, soprattutto l’argento olimpico e la vittoria in Germania la mettono in particolare evidenza, va ormai considerata fra le assolute protagoniste della specialità.

