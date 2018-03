ITALIA, CONVOCATI NAZIONALE DI BIAGIO/ I nomi per Argentina e Inghilterra: Chiellini in dubbio, c'è Ogbonna

Italia, convocati Nazionale Di Biagio. I nomi per Argentina e Inghilterra: Chiellini in dubbio, c'è Ogbonna. Le ultime notizie sui giocatori chiamati per le due amichevoli

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

Italia, convocati Nazionale Di Biagio (Foto: LaPresse)

Alla lista dei convocati dell'Italia per le amichevoli con Inghilterra e Argentina si aggiunge Angelo Ogbonna. Il ct della Nazionale, Luigi Di Biagio, si è cautelato in attesa di valutare le condizioni di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ieri è stato sostituito all'81' del match con la Spal per un risentimento ai flessori. L'ultima convocazione del difensore del West Sam risale a ottobre 2016, quando disputò mezz'ora di partita contro Israele e assistette al pareggio con la Spagna e alla vittoria con la Macedonia. I convocati erano 26 in origine, poi la new entry per il problema accusato da Chiellini, che dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti per verificare l'entità dell'infortunio accusato ieri. Stando a quanto riportato da Sky Sport, comunque le condizioni di Chiellini non preoccuperebbero più di tanto il club bianconero. Di sicuro tra i convocati della nuova Nazionale non c'è Mario Balotelli: dopo tre mesi di tam tam... nulla di fatto. Secondo Premium Sport, l'attaccante del Nizza non è stato chiamato solo per questioni di gerarchie: non sarebbe utilizzato, quindi la convocazione si rivelerebbe inutile.

CONVOCATI NAZIONALE: CHIELLINI A RISCHIO, CHIAMATO OGBONNA

Mario Balotelli non è stato bocciato dal commissario tecnico della Nazionale, Luigi Di Biagio. La sua convocazione è stata semplicemente rimandata a data da destinarsi. In attacco invece sono stati promossi Federico Chiesa e Patrick Cutrone. I tre portieri sono scontati, anche se la permanenza di Gianluigi Buffon non lo era inizialmente. Con lui l'altro Gigi, Donnarumma, e Mattia Perin. In difesa la sorpresa è il doriano Gian Marco Ferrari, escluso Alessio Romagnoli, che del resto è infortunato. Restando in difesa, c'è da capire se Giorgio Chiellini andrà a Coverciano a farsi visitare e poi tornerà a Torino o se non partirà proprio per il ritiro azzurro. Arriva Bryan Cristante a centrocampo, ma una chance è stata data anche a Roberto Gagliardini. Tutto però ruota attorno a due Marco, Verratti e Parole. Chance anche per Antonio Candreva, uno dei veterani. Dall'Inghilterra arrivano Mattia Darmian e Davide Zappacosta, rispettivamente al Manchester United e Chelsea.

La lista dei convocati

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).

