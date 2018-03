Indian Wells 2018/ Diretta finale Federer Del Potro streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Indian Wells 2018, finale Federer Del Potro streaming video e tv: nel deserto della California si gioca l'ultimo atto del torneo di tennis Master 1000, non prima delle ore 21:00

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta finale Indian Wells 2018, Federer Del Potro (Foto LaPresse)

Federer Del Potro è la finale del torneo maschile di Indian Wells 2018: non prima delle ore 21:00 italiane di domenica 18 marzo i due giocatori scendono in campo nel deserto della California per affrontare l’ultimatto del torneo Master 1000, il primo grande appuntamento della primavera del tennis mondiale. Una finale che era forse quella più attesa: al netto di Marin Cilic, finalista agli Australian Open (contro lo svizzero) ed eliminato da Philipp Kohlschreiber, l’argentino Juan Martin Del Potro era il grande favorito nella parte bassa del tabellone e, ovviamente Roger Federer era già di suo il numero 1 tra i pronostici. Da segnalare ovviamente che prima – alle ore 19:00 – avremo la finale femminile, che invece è un inedito e una sfida a sorpresa: uno scontro diretto tra due delle rappresentanti della classe ’97, vale a dire Naomi Osaka e Daria Kasatkina.

STREAMING VIDEOO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Federer Del Potro, finale di Indian Wells 2018, sarà trasmessa in diretta tv sui canali del satellite, precisamente su Sky Sport 2; tutti gli abbonati potranno dunque gustarsi l’ultimo atto al numero 202, attivando anche il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi. In più la finale femminile, che è sulla web-tv federale SuperTennis: bisogna andare sul canale 64 – oppure al numero 224 accedendo dal bouquet Sky – con diretta streaming video garantita per tutti al sito www.supertennis.tv.

FEDERER DEL POTRO

Come dicevamo, questa partita è la più attesa: Roger Federer corre verso l’ennesimo titolo della sua carriera e, dopo aver fatto doppietta agli Australian Open, punta ora al back to back anche a Indian Wells per poi eventualmente ripetersi a Miami. Già raggiungendo la semifinale si è assicurato la certezza di chiudere la settimana e aprire la prossima come numero 1 Atp, confermando dunque la sua leadership; ma ovviamente adesso vuole anche il trofeo, e ha dimostrato il suo valore battendo in rimonta un giocatore tosto come Borna Coric, che gli aveva strappato il primo set. Juan Martin Del Potro ha fatto fuori Milos Raonic per arrivare all’ultimo atto; dal 2016 in avanti ha confermato di poter tornare tra i grandi, e che se la costanza fisica lo sorregge i grandi traguardi non gli sono preclusi. Recentemente ha vinto ad Acapulco e qui nel deserto della California ha finalmente trovato grande continuità. I precedenti dicono 18-6 in favore di Federer, che ha anche portato a casa gli ultimi due; tuttavia Del Potro ha nelle sue corde la possibilità di battere il Re, e lo ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera anche in contesti importanti, ultimo dei quali il quarto di finale degli ultimi Us Open che si sono giocati. Anche per questo il match potrebbe essere più equilibrato del previsto; staremo a vedere quello che succederà e chi si porterà a casa il titolo Master 1000, il primo della stagione in questa categoria.

