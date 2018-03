Lazio-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Lazio-Bologna, LaPresse

Lazio-Bologna, diretta dal signor Damato di Barletta, domenica 18 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà uno dei due posticipi serali della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. E' stato un periodo difficile per la Lazio, soprattutto segnato dalle tante polemiche arbitrali che la settimana scorsa, nel due a due di Cagliari riacciuffato allo scadere grazie a un gol pazzesco di tacco di Immobile, hanno fatto registrare un nuovo capitolo. Rigore negato al capocannoniere del campionato e vibranti proteste, con la Lazio che resta comunque in zona Champions, al quarto posto. L'Europa però ha regalato nuovo entusiasmo alla squadra di Simone Inzaghi, con la vittoria per due a zero a Kiev nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: reti di Lucas Leiva e De Vrij che hanno riportato cinque anni dopo i biancocelesti ai quarti della competizione, dove affronteranno il Salisburgo.

LAZIO BOLOGNA, DIRETTA LIVE

Per ritrovare il sorriso anche in campionato bisognerà però piegare un Bologna che non può permettersi di lasciare altri punti per strada con disinvoltura. L'ultima sconfitta interna contro l'Atalanta è stata l'ennesima delusione per i tifosi, anche se i rossoblu mantengono nove rassicuranti punti di vantaggio sul terzultimo posto e difficilmente saranno risucchiati nella zona calda della classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Lazio Bologna potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Sport 2 HD. E gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Lazio in campo con il portiere albanese Strakosha tra i pali e una difesa a tre con l'olandese De Vrij, il brasiliano Luiz Felipe e il romeno Radu schierati titolari. A centrocampo Marco Parolo, il brasiliano Lucas Leiva e lo spagnolo Luis Alberto si muoveranno per vie centrali, mentre il montenegrino Marusic sarà l'esterno laterale di destra e il bosniaco Lulic, capitano della squadra, esterno laterale di sinistra. In avanti l'altro brasiliano Felipe Anderson sosterrà l'azione dell'attuale capocannoniere del campionato, Ciro Immobile. Risponderà il Bologna con Mirante a difesa della porta e una linea della retroguardia a tre con Simone Romagnoli, lo svedese Helander e il francese De Maio schierati dal primo minuto. Di Francesco sarà l'esterno laterale di destra e Masina l'esterno laterale di sinistra, con lo svizzero Dzemaili e il ghanese Donsah a formare la cerniera centrale di centrocampo. In avanti, il cileno Pulgar sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato dall'uruguaiano Avenatti e da Simone Verdi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente entrambi gli allenatori si affideranno a due varianti del 3-5-2, con quello di Simone Inzaghi nella Lazio che si configura come un 3-5-1-1 e quello di Roberto Donadoni nel Bologna come un 3-4-1-2. All'andata la Lazio ha battuto due a uno il Bologna allo stadio Dall'Ara, con gol di Milinkovic-Savic e Lulic e rigore fallito da Immobile, mentre i felsinei hanno accorciato le distanze grazie ad un autogol di Lulic. Uno a uno nell'ultimo precedente di campionato all'Olimpico, il 16 ottobre del 2016 con vantaggio rossoblu di Helander e pari di Immobile su rigore. Il 22 agosto 2015 la Lazio ha battuto il Bologna in casa per l'ultima volta, reti di Lucas Biglia e Ricardo Kishna e ospiti a segno con Mancosu. Il Bologna ha espugnato l'Olimpico per l'ultima volta con il tre a uno dell'11 marzo 2013, tris firmato da Portanova, Diamanti e Khrin, la Lazio accorciò grazie a un'autorete di Rubin.

QUOTE E PRONOSTICO

Biancocelesti strafavoriti dai bookmaker per il ritorno al successo in campionato in questo match casalingo. Bwin propone la vittoria casalinga a una quota di 1.36, mentre William Hill alza fino a 10.00 la quota relativa al successo della squadra allenata da Roberto Donadoni e Unibet offre invece a 5.10 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Bet365 fissa le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.72 e 2.07.

