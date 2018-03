Leicester Chelsea/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Leicester Chelsea: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le squadre si sfidano per i quarti di finale di Coppa d'Inghilterra

18 marzo 2018 Fabio Belli

Chelsea, sfida al Leicester in FA Cup (foto LaPresse)

Leicester-Chelsea, domenica 18 marzo 2018 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per i quarti di finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra. La FA Cup è un obiettivo stagionale molto importante per tutte le squadre inglesi, ma per il Chelsea di Antonio Conte lo sarà ancora di più, considerando la necessità di mettere in cassaforte almeno un obiettivo dopo l'eliminazione in Champions League, con il Barcellona che ha espresso una superiorità netta nella sfida di ritorno degli ottavi di finale al Camp Nou. Inoltre, anche in Premier League i Blues, che sono ancora Campioni d'Inghilterra in carica, si trovano a quattro punti di svantaggio dal quarto posto, con il concreto rischio di non partecipare alla Premier League della prossima stagione.

La sfida dei quarti di finale di FA Cup andrà in scena in casa di un Leicester che è ormai lontano dagli standard di due stagioni fa, quando le 'Foxies' stupirono il Mondo conquistando il titolo nazionale. All'ottavo posto in classifica, il Leicester in Premier League conserva però ancora qualche speranza di qualificazione in Europa, prospettiva che sarebbe sicuramente importante, anche se un'eventuale impresa in Coppa avrebbe un sapore storico come lo Scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Leicester Chelsea sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sul canale 205 del satellite, Sky Sport Plus HD. Tutti gli abbonati Sky avranno anche la possiblità di seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER CHELSEA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso il King Power Stadium di Leicester. Padroni di casa schierati con il danese Shcmeichel tra i pali, Simpson sull'out difensivo di destra e Chilwell sull'out difensivo di sinistra, mentre il giamaicano Morgan e Maguire formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, al fianco dello spagnolo Iborra giocherà il nigeriano Ndidi come vertice arretrato sulla mediana, mentre il giapponese Okazaki, l'algerino Mahrez e Gray supporteranno offensivamente l'unica punta di ruolo, il centravanti Vardy. Risponderà il Chelsea con il belga Courtois a difesa della porta, mentre i titolari nella difesa a tre saranno il danese Christensen, il tedesco Rudiger e lo spagnolo Azpilicueta. Spagnoli anche Fabregas, al centro della linea mediana al fianco di Drinkwater, e Alonso, schierato sulla fascia sinistra, mentre il nigeriano Moses avrà invece il compito di presidiare la fascia destra. Il brasiliano Willian e l'altro spagnolo Pedro completeranno il tridente offensivo assieme al belga Eden Hazard.

TATTICA E PRECEDENTI

Il francese Puel schiererà con il 4-2-3-1 il Leicester, mentre il Chelsea di Antonio Conte risponderà con un 3-4-3 in cui una punta avanzata (Hazard o Pedro) sarà supportata dagli altri due interpreti del tridente. In questa stagione il Chelsea ha già espugnato il King Power Stadium in Premier League, con i gol di Morata e Kante che hanno vanificato la rete siglata su rigore da Vardy per i padroni di casa. Il Leicester ha battuto per l'ultima volta in casa il Chelsea nella storica stagione dello scudetto, due a uno il 14 dicembre del 2015 con i gol di Vardy e Mahrez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 3.10 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 2.25 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 1.89 e a una quota di 1.95.

© Riproduzione Riservata.