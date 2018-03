Milan-Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan-Chievo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A che vede i rossoneri ospitare i clivensi.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Milan-Chievo, LaPresse

Milan-Chievo, diretta dal signor Mariani di Aprilia, domenica 18 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una sfida del programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Battere il Chievo significherebbe per il Milan centrare la quinta vittoria consecutiva e rilanciarsi definitivamente per una rincorsa ai primi quattro posti che valgono la Champions League del prossimo anno, che sembrava impossibile fino a solo qualche settimana fa. Merito di Rino Gattuso e di una squadra che sarà però chiamata a metabolizzare l'eliminazione dall'Europa League avvenuta per mano dell'Arsenal, e a fare bottino pieno per poi affrontare un calendario piuttosto duro dopo la sosta.

MILAN CHIEVO, DIRETTA LIVE

Il Chievo appare sfavorito ma alle spalle della squadra di Maran si sta aprendo il baratro della lotta per non retrocedere, che fino a gennaio sembrava non riguardare la compagine veronese. Nelle ultime tredici partite il Chievo ha ottenuto però solamente una vittoria, due pareggi e ben dieci sconfitte, un ruolino di marcia da retrocessione senza mezzi termini, e infatti al momento i gialloblu si ritrovano con un solo punto di vantaggio rispetto al gruppo delle terzultime composto da Crotone, Sassuolo e Spal (la formazione estense ha disputato però una partita in più): servirà trovare una capacità di soffrire che il Chievo sperava non dovesse servire.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Milan Chievo potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Sky, che potranno collegarsi sui canali numero 106, 201 e 251 del satellite (Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD), sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Calcio 1 HD. E gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Meazza di Milano. Milan in campo con Donnarumma estremo difensore dietro una linea difensiva a quattro con Calabria laterale di destra, lo svizzero Ricardo Rodriguez laterale di sinistra e Alessio Romagnoli e Leonardi Bonucci confermati come coppia di difensori centrali. A centrocampo è ormai consolidato il terzetto formato dall'ivoriano Kessie, dall'argentino Lucas Biglia e da Jack Bonaventura, mentre in attacco, nel tridente offensivo guidato dal giovane Cutrone, si muoveranno il turco Calhanoglu e lo spagnolo Suso. Risponderà il Chievo con Sorrentino tra i pali, Cacciatore schierato in posizione di terzino destro e Gobbi schierato in posizione di terzino sinistro, con Dainelli e Bani che saranno i due centrali della retroguardia clivense. A centrocampo accanto al serbo Radovanovic saranno schierati l'argentino Castro e il finlandese Hetemaj, mentre lo sloveno Birsa si muoverà da trequartista alle spalle di un duo offensivo tutto italiano formato da Inglese e da Meggiorini.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente Rino Gattuso confermerà il suo 4-3-3 che ha prepotentemente rilanciato il Milan in questa stagione, mentre dall'altra parte 4-3-1-2 per il Chievo di Rolando Maran che dovrà provare a scuotersi dalla crisi. All'andata il Milan è passato al Bentegodi contro il Chievo con un perentorio quattro a uno, padroni di casa capaci solo di accorciare le distanze con Birsa ma costretti a incassare i gol di Suso, Calhanoglu e Kalinic, più l'autogol di Cesar. L'ultimo precedente a Milano è quello del 4 marzo 2017, tre a uno per il Milan con reti di Bacca (doppietta e un rigore fallito per il colombiano) e Lapadula dal dischetto, il Chievo aveva momentaneamente pareggiato con un rigore di De Guzman. In sedici stagioni in Serie A i veneti non hanno mai vinto nella San Siro rossonera, perdendo le ultime dodici sfide consecutive: ultimo risultato utile, il due a due del 28 marzo 2004.

QUOTE E PRONOSTICO

Rossoneri nettamente favoriti dai bookmaker per quella che sarebbe la quinta vittoria consecutiva in campionato. William Hill propone la vittoria casalinga a una quota di 1.36, mentre Bwin alza fino a 9.50 la quota relativa al successo della squadra allenata da Rolando Maran e Bet365 offre invece a 4.75 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet fissa le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.95 e 1.85.

