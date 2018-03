Milano Modena/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 Play off)

Diretta Milano Modena: info streaming video e diretta tv. La compagine di Stoytchev è avanti 1-0 ai quarti play off scudetto, ma i lombardi potrebbero dare di nuvo del filo da torcere.

18 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Milano (da Facebook)

Milano-Modena, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Fabrizio Pasquali, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 18 marzo al Pala Yamamay: fischio d’inizio programmato per le ore 18.15 per gara 2 dei quarti di finale per il play off. Si sposta quindi a Busto Arsizio il duello tra Modena e Milano e la partita non potrebbe annunciarsi più attesa e tesa di così. In campo infatti abbiamo due delle formazioni più forma della stagione, con ottime individualità: certo sulla carta, come nella classifica stilata al termine della regular season di Serie A1 sono i gialloblu di Stoytchev ad avere il favore del pronostico, eppur quanto visto in gara 1 appare molto significativo. Nella caldissima cornice del Pala panini, dove ben raramente l’azimut non si è coperta di gloria, la formazione di coach Andrea Giani ha resistito fino al tie break, perso poi per pochissimo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Milano e Modena, prevista per le ore 18.15 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato che si è assicurata anche la visione di almeno un match del turno per la massima serie italiana. Appuntamento quindi come al solito al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terreste: diretta streaming video disponibile in maniera gratuita tramite il portale raiplay.it.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto, la gara 1 di questo appassionate quarto di finale dei play off scudetto ha visto la vittoria di Modena ma appena al tie break e al termine di una partita davvero combattuta. Ecco quindi che dovendo far conto di tale precedente appare davvero rischioso stilare in pronostico alla vigilia del fischio d’inizio, specie se consideriamo pure il coraggio che una bella prestazione in gara 1 con Modena ha regalato alla compagine di Andrea Giani. Tolto però il riferimento a gara 1 ecco che il pronostico è per forza di cose a favore della squadra di Stotychev, che in stagione della Superlega si è dimostrata di gran lunga superiore a Milano come risultati e prestazioni, e sempre molto vicina alle big Perugia e Civitanova (di fatto davvero imprendibili). Come al solito però l’ultima parola l’avrà il campo, ultimo giudice: in un match però così combattuto e in gara secca davvero tutto potrebbe succedere questa sera.

© Riproduzione Riservata.