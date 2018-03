Monopoli Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Paganese, LaPresse

Monopoli-Paganese, diretta dal signor Rutella di Enna, domenica 18 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Per i Gabbiani, banco di prova importante per confermarsi in zona play off: l'ultima vittoria in casa contro la Reggina ha confermato l'ottimo momento della squadra pugliese che dopo la crisi autunnale ha ripreso definitivamente quota, dimenticando il passaggio a vuoto della trasferta di Siracusa e il pareggio interno contro la Casertana. Ottavo in classifica e a un solo punto dal gruppo delle quinte, e soprattutto a sole tre lunghezze dal Matera quarto, il Monopoli sembra in grado di tornare a sognare come ad inizio campionato, quando i Gabbiani si sono lanciati addirittura fino al primo posto in classifica. Dall'altra parte però c'è una Paganese in grado di stupire in alcune isolate occasioni, come il tre a zero della scorsa settimana contro un Rende pur quotato ormai per le posizioni di alta classifica. I campani restano quartultimi a due lunghezze dalla Reggina e dalla salvezza diretta, ma il discorso salvezza potrebbe ampliarsi se l'Akragas dovesse uscire per eccessivo distacco di punti dalla zona play out, con un solo spareggio da disputare a fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida del girone C di Serie C non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PAGANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Veneziani di Monopoli. I padroni di casa schiereranno Bardini in porta, mentre in difesa mancherà Bacchetti, espulso nella sfida a Reggio Calabria e conseguentemente squalificato. Al suo posto giocherà Mercadante al fianco di Ferrata e Bei, con Rota che sarà l'esterno di fascia destra e l'argentino Scoppa l'esterno di fascia sinistra. Il greco Sounas, Donnarumma e Mavretic si muoveranno come centrali sulla mediana, mentre in attacco il tandem titolare sarà formato da Genchi e Salvemini. Risponderà la Paganese con Galli in porta e un tris di difensori centrali composto da Piana, Meroni e Carini. La corsia laterale di destra sarà presidiata da Della Corte e la corsia laterale di sinistra sarà di competenza di Tascone. A centrocampo spazio al camerunese Ngamba, a Scarpa (grande protagonista del match interno contro il Rende con una doppietta realizzata) e a Nacci, mentre in attacco faranno coppia Cuppone e Cernigoi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà entrambe le squadre far cadere la scelta sul 3-5-2. All'andata a Pagani sono stati i pugliesi a vincere di misura uno a zero, con la rete decisiva messa a segno da Paolucci. Paganese invece vincente nell'ultimo precedente di campionato disputato a Monopoli, due a zero l'11 febbraio 2017 con reti di Cicerelli e Della Corte. Da quando è tornato tra i professionisti nel 2015, il Monopoli non è ancora riuscito a battere la Paganese in casa, pur avendo vinto gli ultimi due precedenti in Campania.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.72 con Bwin, mentre Bet365 propone a 3.39 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 4.75 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.10 l'over 2.5 e 1.65 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.