Napoli-Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Napoli-Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al San Paolo domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Napoli-Genoa, LaPresse

Napoli-Genoa, diretta dal signor Pasqua di Tivoli, domenica 18 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà uno dei due posticipi serali della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un punto nelle ultime due partita, il Napoli di Maurizio Sarri abituato a correre a ritmi forsennati è stato costretto a tirare il fiato nei big match contro Roma e Inter, e ora si ritrova a quattro punti di distanza dalla Juventus cannibale, capace di ipotecare quello che sarebbe uno storico settimo Scudetto consecutivo. Per tenere la lotta aperta almeno fino allo scontro diretto all'Allianz Stadium, i partenopei dovranno ritrovare morale e brillantezza per non rischiare di veder ridimensionata una stagione che ha fatto segnare anche una debacle piuttosto pesante nelle Coppe.

NAPOLI GENOA, DIRETTA LIVE

Di fronte arriverà un Genoa con ancora sette rassicuranti punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione, ma sfortunato nelle ultime partite disputate e soprattutto nella sfida di domenica scorsa contro il Milan, persa all'ultimo secondo per una rete messa a segno da Andre Silva. Dopo la vittoria contro l'Inter che sembrava aver aperto un nuovo capitolo nella stagione dei rossoblu, sono arrivate due sconfitte contro il Bologna e conto i rossoneri che hanno ricordato come i giochi in chiave salvezza per il Genoa non siano ancora archiviati, anche se una trasferta a Napoli non è l'impegno ideale in calendario per riprendere il cammino.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Napoli Genoa potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Sky, che potranno collegarsi sui canali numero 201 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD), sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD. E gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio San Paolo di Napoli. Partenopei padroni di casa in campo con il portiere spagnolo Reina alle spalle di una difesa a quattro con l'albanese Hysaj esterno laterale di destra, il portoghese Mario Rui esterno laterale di sinistra e lo spagnolo Albiol e il senegalese Koulibaly in coppia al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Jorginho, al brasiliano Allan e al capitano slovacco degli azzurri, Hamsik, nel terzetto titolare, consolidato il tridente offensivo con l'altro spagnolo Callejon, il belga Mertens e Lorenzo Insigne. Risponderà il Genoa con Perin tra i pali e una difesa a tre composta dal bosniaco Zukanovic, da Spolli e da Biraschi. A centrocampo al fianco dello svedese Hiljemark si muoveranno per vie centrali Rigoni e Bertolacci, mentre il serbo Lazovic sarà l'esterno di fascia destra e l'uruguaiano Laxalt sarà impiegato come esterno laterale mancino. In attacco confermato il tandem formato dal bulgaro Galabinov e dal macedone Goran Pandev.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Non cambiano le scelte tattiche dei due allenatori, il 4-3-3 dalla manovra avvolgente di Maurizio Sarri contro il pragmatico 3-5-2 di Davide Ballardini. All'andata il Napoli è passato a Marassi con un rocambolesco tre a due, dopo essersi ritrovati sotto per un gol di Taarabt gli azzurri sono andati a segno con una doppietta di Mertens e un autogol di Zukanovic, poi un gol di Izzo ha fissato il punteggio finale. Due a zero per i partenopei nell'ultimo precedente al San Paolo il 10 febbraio 2017, gol di Zielinski e Giaccherini nel secondo tempo. Ultima vittoria del Genoa datata 22 febbraio 2009, i Grifoni sbancarono il San Paolo con una rete siglata da Jankovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei favoriti in maniera decisamente netta dai bookmaker per il ritorno al successo in campionato in questo match casalingo. Bwin propone la vittoria casalinga a una quota di 1.20, mentre William Hill alza fino a 13.00 la quota relativa al successo della squadra allenata da Davide Ballardini e Bet365 offre invece a 6.00 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet fissa le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.74 e 2.10.

