Nizza PSG/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nizza PSG: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista cerca un altro colpo per il titolo in Ligue 1

18 marzo 2018 Fabio Belli

PSG, trasferta all'Allianz Riviera di Nizza (foto LaPresse)

Nizza-Paris Saint Germain, domenica 18 marzo 2018 alle ore 13.00, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese. Con diciassette punti di vantaggio sul Monaco secondo in classifica, il Paris Saint Germain ha praticamente già messo in cassaforte la vittoria in Ligue 1 in questa stagione. Un risultato che riporta i parigini sul tetto di Francia dopo aver lasciato il titolo al Monaco nella scorsa stagione, ma non sufficiente per soddisfare la proprietà araba, dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid. Questo porterà con ogni probabilità all'addio di Emery in panchina, con la vittoria in campionato e un'eventuale nuova vittoria in Coppa di Francia da conquistare in questo finale di stagione. Più attardato il Nizza che è riuscito però a risalire la china dopo un avvio di stagione difficile, al momento al sesto posto e a una sola lunghezza dal Nantes quinto, con la concreta possibilità di potersi presentare anche l'anno prossimo ai nastri di partenza dell'Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Nizza Psg sarà trasmessa non in diretta tv, bensì in differita alle ore 17.00 in esclusiva sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre pay. Tutti gli abbonati Mediaset Premium avranno anche la possiblità di seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA PSG

Le probabili formazioni che si sfideranno all'Allianz Riviera di Nizza: i padroni di casa schiereranno l'argentino Benitez tra i pali, Burner schierato come esterno destro di difesa e Le Marchand schierato come laterale mancino, mentre i brasiliani Dante e Marlon saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno Lees Melou, Cyprien e l'ivoriano Seri, mentre in attacco giocheranno l'italiano Mario Balotelli, Saint-Maximin e Plea, autore di una tripletta per i rossoneri nell'ultima sfida esterna di Ligue 1 contro il Guingamp. Risponderà il Paris Saint Germain con il tedesco Trapp estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con il brasiliano Dani Alves sull'out di destra, Kurzawa sull'out di sinistra e una coppia da difensori centrali formata dall'altro brasiliano Thiago Silva e da Kimpembe. A centrocampo mancherà Thiago Motta, con l'italiano espulso nel match contro l'Angers e dunque squalificato. Al suo posto giocherà Rabiot, affiancato dall'altro tedesco Draxler e dall'altro italiano Verratti. Nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuto Mbappé, l'argentino Di Maria e il bomber uruguaiano Cavani.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, la sfida vedrà a confronto il 4-3-3 scelto dal tecnico del Nizza, Favre, stesso modulo scelto dall'allenatore del Paris Saint Germain, lo spagnolo Emery. All'andata il PSG ha vinto tre a zero contro la formazione della Costa Azzurra con una doppietta di Cavani e un autogol di Dante. L'ultimo precedente a Nizza ha fatto registrare però un tre a uno in favore dei padroni di casa, con gol decisivi di Balotelli, Pereira e Donis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 8.50 da Bwin, mentre Bet365 propone a 5.25 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 1.30 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 1.46 e a una quota di 2.65.

