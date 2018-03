PAGELLE/ Napoli-Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Napoli Genoa: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

18 marzo 2018 Stefano Belli

Pagelle Napoli Genoa, Serie A 29^ giornata (Foto LaPresse)

Al San Paolo è in corso il posticipo della 29^ giornata di Serie A 2017-18 tra Napoli e Genoa, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo dove non si sono visti gol ma le occasioni non sono mancate, sia da una parte che dall'altra. La squadra di Ballardini sta interpretando nel migliore dei modi il ruolo assegnatole dal match, curando molto bene la fase difensiva e proponendosi in contropiede, da rimarcare l'esterno della rete per Lazovic (6,5) e il colpo di testa di Spolli (6) che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina manca il bersaglio grosso per questione di centimetri. Dall'altra parte i partenopei recriminano per le occasioni gettate al vento da Mertens (7) e Allan (5,5), quest'ultimo in particolare si divora un rigore in movimento vanificando una grande giocata del belga. Prima dell'intervallo Insigne (6) colpisce anche il palo a portiere battuto, dal ventesimo minuto i padroni di casa giocano senza Hamsik (SV), uscito dal campo per un imprecisato problema muscolare.

VOTO NAPOLI 6 - In almeno tre frangenti gli uomini di Sarri hanno avuto la possibilità di sbloccarla, è mancato solo un pizzico di precisione sotto porta.

MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7 - Il belga quando è ispirato ci vogliono quattro uomini per fermarlo, tre non bastano assolutamente.

PEGGIORE NAPOLI: ALLAN 5,5 - Pesa come un macigno il rigore in movimento sbagliato al 40' della prima frazione.

VOTO GENOA 6 - La squadra di Ballardini sta concedendo pochissimo agli avversari e nelle ripartenze si rende anche pericolosa.

MIGLIORE GENOA: LAZOVIC 6,5 - Il più rapido nei movimenti e nel far girare la palla tra le fila dei suoi.

PEGGIORE GENOA: BIRASCHI 5,5 - Qualche pallone di troppo regalato ai partenopei anche se prova a metterci una pezza in qualche modo. (Stefano Belli)

