Pagelle/ Crotone Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

Pagelle Crotone Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Ezio Scida ed è stata valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

18 marzo 2018 Umberto Tessier

Pagelle Crotone Roma, Serie A 29^ giornata (Foto LaPresse)

La prima frazione tra Crotone e Roma termina con il vantaggio dei giallorossi grazie alla rete siglata da El Shaarawy su assist di Kolarov. Andiamo a scoprire le valutazioni dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Cordaz (6) sulla rete non può nulla. Faraoni (6) un anticipo su Dzeko salva i suoi, lotta. Ceccherini (5,5) assente ingiustificato sul gol. Capuano (5,5) difende male sul gol, per il resto prestazione ordinata. Martella (6) non si risparmia sulla fascia di competenza, lotta a testa bassa. Benali (5,5) con le qualità in possesso potrebbe fare molto di più. Mandragora (6) regia efficiente ed ordinata, prospetto davvero interessante. Stoian (6) l'unico a provarci, per ora senza successo. Ricci (5,5) cresciuto nel vivaio della Roma incide per ora poco. Trotta (5,5) tanto fumo e poco arrosto. Nalini (6) esce dopo venti minuti per infortunio. Barberis (6) può essere un fattore nella ripresa. Passiamo ora ad analizzare i voti della Roma. Alisson (6,5) con i piedi rischi ma esce sempre alla grande, uno dei migliori portieri in serie A. Bruno Peres (6) a tratti ricorda il miglior Bruno Peres, quello di Torino. Fazio (6) solita prestazione efficiente ed ordinata. Juan Jesus (6) insieme al compagno di reparto chiude tutte le azioni pericolose. Kolarov (7) suo l'assist per il vantaggio, moto perpetuo sulla fascia. Pellegrini (6) solita qualità al servizio della squadra. Gonalons (5,5) regia troppo scolastica del francese. Nainggolan (6) il belga non si risparmia mai, lottatore. Gerson (5,5) dovrebbe provare ad essere più incisivo. Dzeko (6) solito grande lavoro per la squadra, perno indispensabile. El Shaarawy (6,5) ritrova il gol su assist di Kolarov dopo un periodo buio.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO CROTONE 5,5 - Inizia bene per poi perdersi nel corso dei minuti, poca incisività in avanti.

MIGLIORE CROTONE: MARTELLA 6 - Sulla fascia non si risparmia mai, lottatore.

PEGGIORE CROTONE: CECCHERINI 5,5 - Grandi colpe sul gol della Roma, si perde El Shaarawy.

VOTO ROMA 6,5 - Gestisce bene il match fino a trovare il vantaggio.

MIGLIORE ROMA: KOLAROV 7 - Delizioso l'assist per El Shaarwy, è una sicurezza.

PEGGIORE ROMA: GERSON 5,5 - Troppo leggerino in avanti, deve incidere di più.

