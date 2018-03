Pagelle/ Lazio Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

Pagelle Lazio Bologna: fantacalcio, i voti della partita dell'Olimpico nella 29^ giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori oggi in campo per il massimo campionato.

18 marzo 2018 Fabio Belli

Pagelle Lazio Bologna (LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Bologna: Strakosha (voto 5) sbaglia malamente sul gol felsineo, un pallone che andava alzato sopra la traversa per evitare pericoli. Diligente la partita di Luiz Felipe (6) e De Vrij (6) spesso esposti al contropiede avversario visto l'atteggiamento offensivo della Lazio. Wallace (6) si fa ammonire ingenuamente ma si riscatta con un anticipo su Verdi provvidenziale per la Lazio. Marusic (6) è attento sulla destra ma non affonda con la consueta efficacia, Parolo (7) inizia sottotono ma poi sale prepotentemente in cattedra, dominando il centrocampo in coppia con Lucas Leiva (7) che sembra averci preso gusto anche in zona gol. Lampi di classe di Luis Alberto (6.5) a cui manca solo il guizzo decisivo e che forse sbaglia un ghiottissimo suggerimento per Immobile. Felipe Anderson (6) sulla fascia lotta e sembra ritrovato nella mentalità, ma tecnicamente non incide molto. Nani (5.5) è approssimativo anche se Inzaghi lo preferisce ad Anderson come seconda punta, Immobile (5.5) sembra non aver smaltito quella stanchezza evidenziata già giovedì scorso a Kiev. Nel Bologna Mirante (voto 6.5) è attento e si oppone bene a una gran botta di Luis Alberto. Troppo irruento e impreciso De Maio (5.5), Giancarlo Gonzalez (6) fa valere la sua presenza difensiva con maggiore precisione. Vivace e senza sbavature in marcatura finora la partita di Helander (6.5), così come quella di Torosidis (6.5) attentissimo sulla corsia di desta. Lotta con grande ardore, pur sbagliando la misura di qualche passaggio, Donsah (6), mentre Pulgar (5.5) oggi sembra poco ispirato, stretto nella morsa del centrocampo laziale. Dzemaili (6.5) fa valere la sua esperienza e la sua grande capacità al tiro, Masina (6) disputa un duello equilibrato con Marusic sulla fascia. In avanti Verdi (7) timbra il cartellino con il gol ed è il più pericoloso dei suoi, giovandosi anche della vivacità e della fantasia di un partner offensivo come Palacio (6.5).

PAGELLE LAZIO-BOLOGNA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6 Parte male la squadra di Inzaghi, sorpresa dal Bologna e sfilacciata tra i reparti. Poi la fase centrale del primo tempo è brillante, segue un nuovo calo nel finale: per ottenere i tre punti serve maggiore continuità di gioco. MIGLIORE LAZIO LUCAS LEIVA VOTO 7 Si dovrebbe dividere la palma con Parolo, lo si predilige per il gol (il secondo consecutivo) e per l'atteggiamento da vero leader, in una squadra dall'assetto ultraoffensivo che non aiuta il centrocampo. PEGGIORE LAZIO STRAKOSHA VOTO 5 Poco impegnato, ma l'errore che mette in salita la partita per i suoi gli appartiene. Una sbavatura netta, che può ovviamente capitare in una stagione fin qui eccezionale per lui. VOTO BOLOGNA 6.5 Ordinata in difesa e pungente in attacco, la squadra di Donadoni traballa solo nel momento di massima pressione della Lazio, incassando il pareggio ma trovandosi comunque a rischiare poco, soprattutto nel quarto d'ora finale del tempo. MIGLIORE BOLOGNA VERDI VOTO 7 Gol propiziato soprattutto dall'intervento in affanno di Strakosha, che impensierisce però con un altro diagonale velenoso. E' sempre lì, sul filo, tenendo in apprensione la retroguardia laziale. PEGGIORE BOLOGNA DE MAIO VOTO 5.5 Il Bologna soffre un po' solo dalla sua parte, appare nervoso e troppo rude negli interventi, una sua scaramuccia con Luis Alberto avrebbe meritato probabilmente il cartellino giallo.

