Pagelle/ Milan Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Chievo: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, presso lo stadio Giuseppe Meazza

18 marzo 2018 Federico Giuliani

Pagelle Milan Chievo, Serie A 29^ giornata (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Milan-Chievo termina con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti. Pronti, via. Il Milan inizia il match collezionando enormi percentuali di giro palla. Il possesso dei rossoneri è piacevole ma non sempre pericoloso. In ogni caso al 9' il Diavolo sblocca la partita. Suso (5,5) libera Kessie (6) sulla destra; l'ivoriano se ne va a Jaroszynski (5), entra in area e mette in mezzo un traversone che Sorrentino allontana sui piedi di Calhanolu (6,5). A porta vuota il turco non sbaglia l'1-0. Gradualmente il Chievo esce fuori dal proprio guscio e si fa vedere con Inglese (7) e Depaoli (5). Al 32' gli ospiti pareggiano i conti: Giaccherini (6,5) se ne va a Borini (5) con uno stop pazzesco e lascia partire un traversone in area piccola. Bonucci (5,5) devia la sfera quanto basta per mandare fuori causa Zapata (5,5), che liscia il pallone liberando Stepinski (6,5) per il facile pareggio da pochi passi. Nemmeno il tempo di esultare che il Chievo ribalta la partita con Inglese, autore di un gol pazzesco con un tiro al volo che si infila nell'angolino alto alla sinistra di Donnarumma. Il Milan, colpito a freddo, prova a reagire: Calhanoglu spara dal limite ma il numero dieci non inquadra la porta di Sorrentino. Quindi è il turno di Suso, che non trova la porta con il suo mancino.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7,5 - Gara molto piacevole, prima per meriti del Milan poi per quelli del Chievo. Avvio a ritmi bassi, che gradualmente si alzano. VOTO MILAN 5 - Buon avvio ma è soltanto un fuoco di paglia. Inspiegabile il blackout tra il 32' e 33'. MIGLIORE MILAN CALHANOGLU 6,5 - Porta i rossoneri in vantaggio a dimostrazione del suo ottimo stato di forma. PEGGIORE MILAN BORINI 5 - Si fa saltare da Giaccherini con estrema facilità in occasione del pareggio di Stepinski. VOTO CHIEVO 7 - Grande reazione allo svantaggio subito in avvio. I clivensi ribaltano il match e vanno a riposo in vantaggio. MIGLIORE CHIEVO INGLESE 7 - Realizza il 2-1 con un tiro pazzesco che si infila dove Donnarumma non può arrivare. PEGGIORE CHIEVO JAROSZYNSKI 5 - Anello debole della difesa del Chievo. Dalle sue parti nasce l'1-0 milanista. VOTO ARBITRO (Mariani) 6 - Conduce il match con lo stesso metro di giudizio dall'inizio alla fine. Giusti i due gialli estratti.

