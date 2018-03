Pagelle/ Sampdoria Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Inter: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

18 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Sampdoria Inter, Serie A 29^ giornata (Foto LaPresse)

A Genova le formazioni di Sampdoria ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 4. L'incontro fatica a decollare ma sono senza dubbio i nerazzurri a rendersi maggiormente pericolosi fino a colpire l'incrocio dei pali direttamente su calcio d'angolo con Cancelo. Ci pensa dunque Perisic, su assist di Cancelo dalla destra, a sbloccare la situazione al 26', a cui si aggiunge poi la tripletta di Icardi realizzata tra il 30', calcio di rigore concesso per fallo di Barreto su Rafinha, il 32', colpo di tacco da fuoriclasse, ed il 44', ribadendo in rete il tacco di Rafinha respinto da Viviano. Dall'altra parte i liguri, dopo aver sostituito Bereszynski con Verre, avevano provato a rispondere colpendo un palo con Zapata al 41' sebbene Handanovic risulti insuperabile.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SAMPDORIA (PRIMO TEMPO): 4 Pessima gestione sotto quasi tutti i punti di vista, non può puntare solo sui guizzi di Zapata o sui rari errori degli avversari.

MIGLIORE SAMPDORIA (PRIMO TEMPO): PRAET 6 Il migliore dei suoi insieme con l'attaccante colombiano, consente ai suoi di aggredire.

PEGGIORE SAMPDORIA (PRIMO TEMPO): GASTON RAMIREZ 4,5 Voto da condividere con altri compagni ma lui in particolare viene costantemente ripreso dall'allenatore e rimedia pure un'ammonizione evitabile.

VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 8,5 Il tecnico cercava qualità ed i suoi giocatori sembrano mostrargliela senza problemi grazie alle giocate corali dei suoi campioni.

MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): ICARDI 8 Tripletta al primo tempo per sugellare il suo ritorno al goal. Strepitosa la seconda rete di tacco.

PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): MIRANDA 6 Il brasiliano mostra un paio di preoccupanti incertezze nel contenere Zapata.

