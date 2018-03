Probabili formazioni/ Crotone Roma: quote e ultime novità live (Serie A 29^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Roma: quote e ultime novità live sulle mosse di Zenga e Di Francesco e i loro titolari per il match dello Scida (Serie A, 29^ giornata)

18 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Crotone Roma (Foto LaPresse): in azione Trotta

Crotone Roma si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Ezio Scida avendo obiettivi molto diversi, ma altrettanto importanti: il Crotone è una delle tante squadre coinvolte in una lotta salvezza che è diventata infuocata, i calabresi stanno facendo finora meglio dell’anno scorso ma il cammino è ancora lungo; la Roma, esaltata dal passaggio del turno in Champions League, deve invece consolidare il proprio terzo posto in classifica. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni per Crotone-Roma, dando anche uno sguardo a quote e pronostici per la partita in terra di Calabria.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il pronostico di Crotone Roma sorride ampiamente ai giallorossi, nonostante si giochi in Calabria. Infatti il segno 2 per la vittoria della Roma è proposto alla quota di 1,55, mentre si sale di molto per le altre due ipotesi. Già il pareggio (segno X) è quotato a 4,25, in caso di vittoria casalinga del Crotone (segno 1) si arriverà fino a 6,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA

LE MOSSE DI ZENGA

Problemi per Zenga che continua ad avere tanti giocatori indisponibili: la formazione che scenderà in campo potrebbe essere la stessa che ha dominato contro la Sampdoria,anche se stavolta l’ostacolo sarà ancora più difficile. Sulla corsia destra di difesa Sampirisi insidia Faraoni che rimane comunque favorito, mentre a centrocampo con il passaggio al 4-3-3 il sacrificato è stato Barberis, che comunque rimane in ballottaggio con Stoian (uno degli ex della partita) per la maglia di mezzala sinistra. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato, a partire ovviamente dal portiere Cordaz: Ceccherini e Capuano formeranno la coppia centrale in difesa, con Martella sulla corsia sinistra. In mediana ecco la capacità di impostare la manovra di un Mandragora che si è dimostrato prezioso anche in zona gol, mentre l’altro interno sarà Benali, prezioso innesto di gennaio. Nel tridente offensivo mancherà nuovamente Budimir: di conseguenza Trotta sarà ancora una volta il titolare al centro dell’attacco, sulla sinistra si va verso la conferma di Nalini mentre a destra dovrebbe giocare Federico Ricci, che è cresciuto nel vivaio della Roma.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Un paio di cambi dovrebbero esserci per la Roma: De Rossi è stato fermato dal Giudice Sportivo, Cengiz Under era dolorante al ginocchio destro martedì sera. Difficile che Di Francesco scelga di rischiare il turco; verosimilmente dal primo minuto vedremo El Shaarawy, che si gioca il posto con Gerson e che opererà eventualmente sul settore destro della linea della trequarti. Il resto della squadra, almeno offensivamente, dovrebbe essere confermato: Dzeko sarà naturalmente la prima punta con Perotti che dovrebbe agire dall’altra parte del campo, mentre ancora una volta Nainggolan giocherà da trequartista ripristinando così il 4-2-3-1. A centrocampo Pellegrini sostituirà De Rossi, andando ad affiancare Strootman. La difesa potrebbe vivere del ballottaggio tra Bruno Peres e Florenzi con il brasiliano titolare per dare respiro al romano; a sinistra ci sarà l’intoccabile Kolarov, in mezzo Fazio e Manolas proteggeranno come sempre il portiere Alisson.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA: IL TABELLINO

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 M. Capuano, 87 Martella; 92 Benali, 38 Mandragora, 5 Stoian; 11 F. Ricci, 29 Trotta, 9 Nalini. All. Zenga.

A disposizione: 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 6 Rohden, 10 Barberis, 19 Diaby, 89 Crociata, 21 Zanellato, 99 Simy.

Squalificati: -

Indisponibili: M. Festa, S. Simic, Izco, Tumminello, Budimir.

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 6 Strootman; 21 Gonalons, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 33 Jonathan Silva, 30 Gerson, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 48 Antonucci.

Squalificati: De Rossi.

Indisponibili: Karsdorp.

© Riproduzione Riservata.