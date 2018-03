Probabili formazioni/ Milan Chievo: quote e ultime novità live (Serie A 29^ giornata)

Probabili formazioni Milan Chievo: quote e ultime novità live sulle mosse di Gattuso e Maran e i loro titolari per il match di San Siro (Serie A, 29^ giornata)

18 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Chievo (Foto LaPresse)

Milan Chievo si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00 a San Siro. Le due formazioni scenderanno in campo per obiettivi molto diversi, ma altrettanto importanti: il Milan infatti vuole continuare il proprio inseguimento al quarto posto, anche per smaltire la delusione dell’eliminazione in Europa League: il Chievo è avversario in difficoltà, ma proprio per questo motivo i gialloblù hanno estremo bisogno di punti per avvicinare una salvezza che adesso non è più per nulla garantita. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni per Milan-Chievo, dando anche uno sguardo a quote e pronostici per la partita dello stadio Giuseppe Meazza.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il pronostico di Milan Chievo sarà nettamente favorevole ai padroni di casa rossoneri. Infatti il segno 1 per la vittoria del Milan è proposto alla quota di 1,40, mentre si sale di molto per le altre due ipotesi. Già il pareggio (segno X) è quotato a 4,50, in caso di colpaccio esterno del Chievo (segno 2) si arriverà fino a 8,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO

LE SCELTE DI GATTUSO

Andiamo adesso a vedere quale potrebbe essere la probabile formazione dei padroni di casa del Milan. L’allenatore Gennaro Gattuso dovrà rinunciare al solito Conti, con l’aggiunta di Antonelli ed Abate, entrambi acciaccati: sarà dunque emergenza nel reparto esterni. Ipotizzabile un ritorno al 4-3-3 dopo la parentesi del 4-4-2 in Europa. Spazio quindi a Donnarumma fra i pali, schierato a ridosso della classica coppia difensiva Bonucci-Romagnoli, con Calabria a destra, e Ricardo Rodriguez schierato invece sull’out di sinistra. In mezzo al campo, spazio a Lucas Biglia, spalleggiato dai soliti Kessie e Bonaventura, mentre in attacco dovrebbe essere la volta di Nikola Kalinic in mezzo, a riposo contro l’Arsenal, con l’intoccabile Suso a destra, e uno fra Calhanoglu e Borini sulla fascia mancina (molto probabilmente il turco). Nessuno squalificato in casa Milan.

LE MOSSE DI MARAN

Queste invece le possibili mosse dell’allenatore del Chievo, Rolando Maran. Buone notizie per la compagine gialloblu, visto che non risultato giocatori assenti per infortuni vari o squalifiche: tutti a disposizione. La formazione veneta scenderà in campo con il classico 4-3-1-2, dove l’ex milanista Birsa galleggerà fra la linea del centrocampo e dell’attacco, a ridosso delle due punte che saranno Giaccherini e Inglese. Nel reparto di mezzo toccherà a Radovanovic sedersi sulla poltrona del regista, con Castro a destra, e Hatemaj a sinistra, nel ruolo di intermedi. Infine la retroguardia, dove Bani e Dainelli saranno i due centrali difensivi, mentre Cacciatore a destra, e Gobbi a sinistra, saranno i due terzini di spinta. In porta andrà il solito Sorrentino, attenzione a Radovanovic e Tomovic che sono diffidati.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO: IL TABELLINO

Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu. All: Gattuso.

A disp: 90 Donnarumma, 30 Storari, 22 Musacchio, 17 Zapata, 15 Gomez, 46 Gabbia, 4 Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 63 Cutrone, 9 Silva, 11 Borini.

Indisponibili: Abate, Antonelli, Conti.

Squalificati: -

Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 14 Bani, 3 Dainelli, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 23 Birsa; 17 Giaccherini, 45 Inglese. All: Maran.

A disp: 90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 40 Tomovic, 2 Jaroszynski, 97 Depaoli, 4 Rigoni, 77 Bastien, 69 Meggiorini, 31 Pellissier, 20 Pucciarelli, 9 Stepinski.

Indisponibili: -

Squalificati: -

