Probabili formazioni/ Napoli Genoa: quote e ultime novità live (Serie A 29^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Genoa: quote e ultime novità live sulle mosse di Sarri e Ballardini e i loro titolari per il match del San Paolo (Serie A, 29^ giornata)

18 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Genoa (Foto LaPresse)

Napoli Genoa si gioca alle ore 20.45. Le due formazioni daranno vita al San Paolo a un posticipo molto interessante: il Napoli di Maurizio Sarri è infatti chiamato a tornare alla vittoria per continuare a inseguire lo scudetto, diventato più difficile dopo avere raccolto appena un punto nelle precedenti due uscite. Il Genoa di Davide Ballardini non può ancora dare per certa la salvezza, visto che dietro si sono messe tutte a correre: il Grifone dunque cercherà un risultato di prestigio. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni per Napoli-Genoa, dando anche uno sguardo a quote e pronostici per la partita in terra partenopea.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il pronostico di Napoli Genoa sarà nettamente favorevole ai padroni di casa partenopei. Infatti il segno 1 per la vittoria del Napoli è proposto alla irrisoria quota di 1,22, mentre si sale molto più in alto per le altre due ipotesi. Già il pareggio (segno X) è quotato a 6,00, in caso di colpaccio esterno del Genoa (segno 2) si arriverà fino a 15,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE SCELTE DI SARRI

Iniziamo la nostra panoramica più dettagliata sulle probabili formazioni dall’undici che manderà in campo il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri. Nessun assente per squalifica o infortunio in casa partenopea, ad eccezione del lungodegente Faouzi Ghoulam, mentre per Chiriches c’è da tenere conto di un problema muscolare. Spazio quindi al classico assetto dell’allenatore toscano, il 4-3-3 con Reina in porta, Hysaj e Mario Rui sulle due corsie difensive, mentre in mezzo spazio alla solita coppia di centrali composta da Albiol e Koulibaly. A centrocampo, Jorginho avrà il pallino del gioco in cabina di regia, fiancheggiato da due mezzali di lusso come capitan Hamsik e dal mastino Allan. Infine il solito trio dei Tenori in attacco, Insigne a sinistra, Callejon a destra e Mertens come prima punta da ‘falso nueve’.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Vediamo adesso le scelte di Davide Ballardini per il suo Genoa. Ancora assente il difensore Izzo, così come il centrocampista Miguel Veloso: indisponibili di spicco per il Grifone. Rossoblu dunque in campo con un offensivo 3-5-2, dove Pandev e Galabinov saranno i due terminali di riferimento in attacco, mentre larghi sulle due corsie di centrocampo troveremo Rosi a destra, e il solito gioiello Laxalt sulla fascia mancina. In mezzo, l'ex Milan Bertolacci avrà il compito di far “girare” la squadra, affiancato dai due mediani Rigoni e Hiljemark. Infine, spazio alla difesa, con Spolli in mezzo, e Zukanovic e Biraschi a completamento del reparto più arretrato. In porta andrà il solito Mattia Perin, una certezza per il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA: IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All: Sarri.

A disp: 1 Rafael, 22 Sepe, 21 Chiriches, 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 20 Zielinski, 30 Rog, 42 Diawara, 37 Ounas, 99 Milik, 27 Machach.

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam.

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 Laxalt; 19 Pandev, 16 Galabinov. All: Ballardini.

A disp: 23 Lamanna, 17 El Yamiq, 13 Rossettini, 32 Pedro Pereira, 18 Migliore, 40 Omeonga, 24 Bessa, 22 Lazovic, 45 Medeiros, 10 Lapadula, 49 Rossi, 11 Taarabt.

Squalificati: -

Indisponibili: Izzo, Veloso.

