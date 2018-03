Probabili formazioni/ Sampdoria Inter: quote e ultime novità live (Serie A 29^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Inter: quote e ultime novità live sulle mosse di Giampaolo e Spalletti e i loro titolari per il match di Marassi (Serie A, 29^ giornata)

18 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Sampdoria Inter (Foto LaPresse): il grande ex

Sampdoria Inter si gioca come lunch match alle ore 12.30. Le due formazioni daranno vita a Marassi a una sfida certamente affascinante: i blucerchiati proprio in casa stanno costruendo un’ottima stagione che potrebbe portarli in Europa League, ma devono reagire alla batosta di settimana scorsa; per l’Inter questo sarà invece un difficile esame per capire se i nerazzurri possono superare la crisi e rilanciarsi verso il quarto posto. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni per Sampdoria-Inter, dando anche uno sguardo a quote e pronostici per la partita dello stadio Luigi Ferraris.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il pronostico di Sampdoria Inter si annuncia abbastanza equilibrato, ma con i nerazzurri favoriti nonostante si giochi a Marassi. Infatti il segno 2 per la vittoria dell’Inter è proposto alla quota di 2,05, mentre si sale più in alto per le altre due ipotesi. Già il pareggio (segno X) è quotato a 3,40, in caso di vittoria casalinga della Sampdoria (segno 1) si arriverà fino a 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Partiamo quindi dalle probabili formazioni della Sampdoria, con Giampaolo che dovrà fare a meno dello squalificato Linetty, ma recupera Bereszynski. I blucerchiati scenderanno in campo con il solito e rodato 4-3-1-2, dove davanti troveremo la magica coppia gol composta da Fabio Quagliarella e dal suo compagno di reparto, Duvan Zapata. Alle loro spalle, pronto ad inserirsi, agirà il trequartista Gaston Ramirez, che verrà imbeccato molto probabilmente dal regista Torreira. A completamento del centrocampo i due mediani, che saranno Praet e Barreto. Solo panchina quindi per l’ex Ricky Alvarez, nonché per un altro ex, Caprari (che però non ha mai indossato la maglia nerazzurra in partite ufficiali). In difesa, infine, i centrali saranno Ferrari e l’altro ex Silvestre, con Bereszynski nel ruolo di terzino di destra, e Murru invece a sinistra. In porta andrà Viviano, pur con una certa cautela dovuta alla lombalgia con cui il portiere (altro ex) deve convivere).

LE MOSSE DI SPALLETTI

Anche nella probabile formazione dell’Inter di Luciano Spalletti, che dovrebbe disporre i suoi con il suo classico 4-2-3-1, saranno numerosi gli ex di questa partita ricca di incroci. Spazio quindi ad Handanovic in porta, con Cancelo ormai titolare fisso a fare su e giù sulla corsia di destra, e D’Ambrosio traslocato ancora una volta sulla fascia mancina; in mezzo, l’intoccabile ex Skriniar in coppia con Miranda. A centrocampo dovrebbe vedersi sulla linea mediana la coppia formata da Vecino e Gagliardini, mentre sulla trequarti Rafinha agirà nel cuore del trio completato da Candreva sull’out di destra e il solito Perisic sul versante sinistro. Davanti l’intoccabile capitan Icardi, ovviamente il nome di maggiore spicco fra tutti gli ex di Sampdoria Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: IL TABELLINO

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano: 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 29 Murru; 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 Ramirez; 27 Quagliarella, 91 Zapata. All: Giampaolo.

A disposizione: 72 Belec, 92 Tozzo, 7 Sala, 3 Andersen, 19 Regini, 17 Strinic, 28 Capezzi, 21 Verre, 11 Alvarez, 99 Kownacki, 9 Caprari.

Squalificati: Linetty.

Indisponibili: nessuno.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All: Spalletti.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 89 Pissardo, 2 Lisandro Lopez, 20 Borja Valero, 21 Santon, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder.

Squalificati: -

Indisponibili: Ranocchia, Pinamonti.

© Riproduzione Riservata.