Ravenna Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Ravenna-Mestre, LaPresse

Ravenna-Mestre, che sarà diretta dal signor Clerico di Torino e si gioca domenica 18 marzo alle ore 16.30, sarà uno dei match del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Si scontreranno due tra le squadre maggiormente in forma del campionato. Da una parte il Ravenna che nelle ultime due sfide disputate ha compiuto passi avanti importantissimi in chiave salvezza, battendo di misura prima il Pordenone in casa e poi l'Albinoleffe in trasferta, in entrambi i casi con l'identico punteggio di uno a zero. Vittorie che hanno garantito ai romagnoli di salire nella classifica del girone B di Serie C fuori dalla zona play out, con due punti di vantaggio sulla coppia composta da Gubbio e Teramo. Il Ravenna si è presentato ai nastri di partenza di questo campionato di terza serie da neopromossa, e dunque le aspettative del club, risalito faticosamente dopo il fallimento dai bassifondi dei Dilettanti, possono soddisfarsi con la salvezza, soprattutto se ottenuta direttamente senza passare dai play out.

Al Benelli arriva però un'altra matricola in stato di grazie, il Mestre che nelle ultime partite di vittorie consecutive ne ha infilate addirittura tre, battendo la Sambenedettese in trasferta e poi la Feralpisalò e il Pordenone in casa, quest'ultimo successo maturato con uno spettacolare quattro a tre. La formazione veneta si propone dunque per i play off, la classifica è molto corta ma oltre ai cinque punti di vantaggio rispetto all'undicesimo posto, i mestrini si trovano a tre punti dal gruppo delle terze ed anche a quattro sole lunghezze dalla Sambenedettese seconda. Dunque, numeri che iniziano ad essere importanti, e quello di Ravenna potrebbe essere un vero e proprio esame di maturità per una squadra che a sua volta aveva nella permanenza tra i professionisti l'obiettivo primario stagionale.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA MESTRE

Allo stadio Benelli di Ravenna scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Ravenna schiererà Venturi in porta e una difesa a tre con Lelj, Venturini e Capitanio schierati titolari. A centrocampo Selleri, Palermo e Cenci saranno i centrali con Barzaghi esterno laterale di destra e Rossi che sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco spazio a De Sena al fianco di Marzeglia. Risponderà il Mestre con Favaro estremo difensore alle spalle di una retroguardia a tre con Politti, Perna e Gritti. A centrocampo spazio a Beccaro, Boscolo e Rubbo, mentre Lavagnoli sarà l'esterno laterale di destra e Fabbri l'esterno laterale di sinistra. In attacco, al brasiliano Neto sarà affiancato Spagnoli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 da una parte e dall'altra tra Ravenna e Mestre che hanno come precedente di riferimento solamente la sfida d'andata di questo campionato disputata lo scorso 29 ottobre, e che ha fatto registrare un pareggio zero a zero con i mestrini squadra ospitante.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.89 con Bet365, mentre William Hill propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e Bwin offre a 2.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.16 l'over 2.5 e 1.62 l'under 2.5.

