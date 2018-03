Reggiana Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Gubbio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Reggiana-Gubbio, LaPresse

Reggiana-Gubbio, diretta dal signor Provesi di Treviglio, è in programma domenica 18 marzo alle ore 16.30 e sarà uno dei match del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Se vuole diventare grande, la Reggiana deve provare ad evitare partite come quella di domenica scorsa a Fermo, con i granata avanti di due reti e capaci di dominare per larghi tratti la partita, ma poi ingenuamente rimontati nonostante il doppio vantaggio. Errori che i granata devono evitare, considerando che questi due punti sprecati sono costati l'aggancio al secondo posto solitario in classifica, con la Reggiana rimasta invece nel gruppo delle terze a quota quaranta punti, ancora a una lunghezza di distanza dalla Sambenedettese seconda.

Gli emiliani restano comunque in serie positiva, con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei sfide di campionato disputate. Ci sono i margini per provare almeno a puntare la seconda piazza in un girone B di Serie C comunque da tempo sotto lo stretto controllo del Padova capolista. Dall'altra parte c'è un Gubbio reduce da due sconfitte consecutive in casa contro Ferapisalò e Pordenone, con la classifica degli umbri che resta complicata, ancora sulla linea di galleggiamento al quartultimo posto e dunque col rischio di dover partecipare ai play out a fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA GUBBIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa della Reggiana schiereranno Facchin tra i pali, Ghiringhelli sull'out difensivo di destra e Panizzi sull'out difensivo di sinistra, mentre Spanò e Bastrini si muoveranno al centro della retroguardia. A centrocampo il francese Genevier in cabina di regia si muoverà affiancato dallo spagnolo Riverola e da Bovo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Cattaneo, Cianci e Carlini. Risponderà il Gubbio con Volpe a difesa della porta, Paolelli schierato in posizione di terzino destro e Lo Porto schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Dierna e Piccinni saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo Sampietro e Ricci giocheranno al centro della mediana, mentre Cazzola avrà il compito di presidiare la fascia destra e Malaccari sarà schierato come esterno laterale mancino. In avanti Casiraghi sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Marchi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico sarà quello tra il 4-3-3 della Reggiana ed il 4-4-1-1 della Feralpisalò. Nel match d'andata il Gubbio ha avuto la meglio sugli emiliani grazie ad un'autorete di Manfrini, l'ultimo precedente a Reggo Emilia è invece quello del 17 aprile 2017, con umbri in vantaggio con Rinaldi e gol del pareggio dei granata firmato da Rozzio, con tutte le reti siglate nel primo tempo. La Reggiana ha battuto il Gubbio per l'ultima volta in casa il 18 marzo del 2015, quando una tripletta di Ruopolo ribaltò il vantaggo umbro di Casiraghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.45 con Bwin, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 7.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.06 l'over 2.5 e 1.68 l'under 2.5.

