Renate Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Renate-Bassano, LaPresse

Renate-Bassano, diretta dal signor Tursi di Valdarno, domenica 18 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà uno dei match del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Con il pareggio esterno ottenuto in casa del Sudtirol nell'ultimo weekend di campionato, il Renate ha ottenuto il suo primo punto del 2018. Una parabola sicuramente singolare quella della formazione brianzola, che aveva vissuto un girone d'andata da protagonista nel girone B di Serie C, cercando addirittura a tratti di tallonare il Padova primo della classe. Poi il crollo col picco delle sei sconfitte consecutive subite tutte dopo la sosta invernale, in un 2018 che era sembrato stregato per i nerazzurri. Ora il Renate proverà a ritrovare una vittoria che manca dal 29 dicembre scorso, nel match casalingo contro la Feralpisalò, per risalire un po' la china in una classifica che vede il Renate ancora dentro la zona play off, appaiato a trentaquattro punti al nono posto con il Pordenone.

L'avversario di turno, il Bassano, è reduce da una sconfitta interna nel big match contro il Padova che ha interrotto quella che era stata una lunga serie positiva per i vicentini, che hanno comunque rimontato fino a consolidarsi in zona play off, al momento appaiati al terzo posto assieme a Feralpisalò e Reggiana. Il Bassano veniva dalla sua da ben nove risultati utili consecutive ed ha vissuto una parabola in questo campionato diametralmente opposta a quella del Renate: girone d'andata gravemente insufficiente che aveva visto i bassanesi pericolosamente vicini alla zona play out, poi il trend è cambiato radicalmente ed i veneti vedono alla portata addirittura il secondo posto, distante solo una lunghezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE BASSANO

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Renate scenderà in campo con Di Gregorio tra i pali, Anghileri sull'out difensivo di destra e Vannucci sull'out difensivo di sinistra, mentre Di Gennaro e Malgrati saranno i due centrali difensivi. A centrocampo spazio a Simonetti, Pavan e De Micheli, in attacco ci sarà invece spazio per Gomez, Finocchio e Lunetta, schierati dal primo minuto nel tridente offensivo. Il Bassano risponderà con Grandi in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Bonetto, Pasini, Bizzotto e Stevanin. I tre titolari a centrocampo saranno Zonta, Proia e Salvi, Venitucci sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Minesso e dal senegalese Diop.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente si troveranno a confronto il 4-3-3 del Renate opposto al 4-3-1-2 del Bassano. Il match d'andata di questo campionato tra le due formazioni è terminato con la vittoria del Renate per due a zero con gol, entrambi siglati nella ripresa, di Finocchio e Mattioli. L'ultimo precedente in casa del Bassano è quello del 13 dicembre 2015 con vittoria dei padroni di casa, due a zero con Stevanin e Fabbro a segno.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.70 con Bwin, mentre Bet365 propone a 2.87 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.60 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.50l'over 2.5 e 1.46 l'under 2.5.

