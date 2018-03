Rende Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Rende-Juve Stabia, LaPresse

Rende-Juve Stabia, diretta dal signor Ayroldi di Molfetta, domenica 18 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Quella tra Rende e Juve Stabia sarà una sfida di alta classifica, con le due squadre appaiate al quinto posto in classifica nel girone C di Serie C a quota quarantadue punti. Proprio la scorsa settimana le Vespe hanno agganciato i calabresi in classifica, grazie al sette a zero con il quale hanno travolto il fanalino di coda Arsenal. Mastalli, Paponi, Strefezza, Canotto e una tripletta di Simeri hanno travolto gli agrigentini e confermato il rilancio nelle zone d'alta classifica della formazione di Castellammare di Stabia, che già aveva lanciato un segnale importante al campionato qualche settimana fa andando a vincere sul campo della capolista Lecce, ed interrompendo un'imbattibilità che per i salentini durava addirittura dalla seconda giornata di campionato.

Dall'altra parte, il Rende pur essendo una matricola ha messo in mostra una continuità invidiabile sin dall'inizio della stagione, ma forse nelle ultime settimane è subentrato un certo appagamento, visto che il rendimento è andato leggermente calando. Pesante l'ultima sconfitta, zero a tre sul campo di una Paganese molto distante in classifica, ma forse proprio perché motivata dalla lotta salvezza, apparsa maggiormente motivata rispetto alla compagine calabrese. Dunque si tratta di una sfida che potrebbe lanciare definitivamente una delle due contendenti, anche se al momento lo stato di forma migliore sembra poterlo vantare la Juve Stabia, quattro volte vincente negli ultimi cinque match disputati in campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE JUVE STABIA

Le probabili formazioni: il Rende scenderà in campo con De Brasi in porta e una difesa a tre composta da Pambianchi, Cuomo e Porcaro. A centrocampo si muoveranno il marocchino Laaribi, Franco e Marchio per vie centrali, mentre Godano si muoverà sulla fascia destra e Rossini sarà l'esterno laterale di sinistra. In attacco spazio all'argentino Actis Goretta e a Ricciardo. Risponderà la Juve Stabia con Branduani, estremo difensore alle spalle di Allievi e Bachini difensori centrali, mentre Nava sarà l'esterno laterale di destra e Crialese l'esterno laterale di sinistra. A centrocampo assieme al brasiliano Leonardo giocheranno Viola e Mastalli, mentre nel tridente offensivo delle Vespe partiranno dal primo minuto Canotto, Paponi e Strefezza.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà schierati il 3-5-2 dei padroni di casa calabresi ed il 4-3-3 delle Vespe come moduli di riferimento. L'unico precedente tra le due formazioni, col Rende tornato quest'anno tra i professionisti dopo diversi anni, è quello del match d'andata di questo campionato con la Juve Stabia che ha battuto di misura il Rende con una rete decisiva firmata da Paponi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.60 con William Hill, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bwinoffre a 2.70 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.10 l'over 2.5 e 1.65 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.