Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (29^ giornata, oggi)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 18 marzo si giocano per la ventinovesima giornata del torneo. Il clou è al Luigi Ferraris

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 29^ giornata (Foto LaPresse)

Si torna a giocare in Serie A 2017-2018: il campionato è arrivato alla sua ventinovesima giornata, e come sappiamo è stato aperto dai due anticipi del sabato. Piatto ricco però anche e soprattutto quello di domenica 18 marzo, del quale possiamo subito andare a vedere la composizione: il lunch match delle ore 12:30 è Sampdoria-Inter, alle ore 15:00 avremo invece Benevento-Cagliari, Crotone-Roma, Milan-Chievo, Torino-Fiorentina e Verona-Atalanta. Sono due i posticipi delle ore 20:45, sempre di domenica ovviamente: Napoli-Genoa e Lazio-Bologna. Partite davvero molto interessanti: ormai ci avviciniamo alla conclusione del campionato e tante squadre arrivano al momento decisivo, quello in cui serrare le fila e provare a fare il passo in più per arrivare a prendersi gli obiettivi relativi. Staremo a vedere dunque quali saranno i risultati che matureranno oggi, e in che modo eventualmente cambierà la classifica della Serie A.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A, JUVENTUS FERMATA DALLA SPAL

Udinese – Sassuolo 1-2. Partita che all’inizio del campionato poteva dare altre emozioni e che invece oggi è un vero e proprio scontro per evitare la zona pericolosa della classifica, quella tra Udinese e Sassuolo che si sfidano in una "Dacia Arena" non al colmo della sua capienza. I padroni di casa scendono in campo con una difesa a tre, gli emiliani scelgono da parte loro un 3-5-2 che negli ultimi tempi non ha riservato grosse soddisfazioni a Iachini. Prima frazione di gioco che non riserva grosse emozioni almeno fino al finale di tempo, la squadra di casa riesce ad avere una sterile predominanza, ma sono veramente pochi i pericoli corsi dai due portieri. Il match si infiamma al 44° quando Ali Adnan su un innocuo calcio d’angolo colpisce malamente la sfera insaccandola alle spalle del proprio portiere. I padroni di casa non ci stanno ad andare al riposo sotto di un goal, e si riversano nell’aria avversaria, trovando un minuto dopo il pareggio con Fofana autore di un delizioso tocco dal limite dell’area, con il pallone che si insacca all’angolo della porta dell’incolpevole Consigli, qualche minuto di attesa per il controllo VAR su un sospetto fuorigioco e infine Abisso indica il centro del campo, convalidando la segnatura. Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo, poche azioni e nessun pericolo per gli estremi difensori. Si arriva stancamente al 74° quando Politano si invola improvvisamente sulla fascia, il giocatore ospite riesce a trovare spazio dinanzi a se, dal limite dell’area offre un invitante assist a Sensi, conclusione perfetta del numero 12 emiliano e palla alle spalle del portiere di casa. Come nel primo tempo i bianconeri si riversano nell’area avversaria, il loro forcing produce però solamente una pericolosa conclusione di Bilic deviata da Behrami che si spegne di pochissimo fuori dalla porta. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro Abisso, che ha ben diretto la gara, fischia la fine. Ennesima debacle casalinga per l’Udinese e successo importantissimo in ottica salvezza per la squadra di Iachini.

Spal-Juventus 0-0. Partita che si gioca in uno stadio il "Paolo Mazza" pieno all'inverosimile con molti tifosi che non vogliono perdersi l'arrivo dei campioni d'Italia. Allegri nel pre partita ha messo sull'avviso i suoi, soprattutto sulla fisicità della squadra di Semplici, una fisicità che anche nel girone d'andata aveva messo in difficoltà i bianconeri. In attacco tra gli ospiti spicca la mancanza di Mandzukic non in perfette condizioni fisiche, con Costa nel ruolo di attaccante di ruolo. Parte benissimo la squadra di casa che attacca i bianconeri altissima, mettendo in difficoltà Chiellini e compagni. La prima frazione di gioco vede pochissime azioni degne di nota con i bianconeri che per scelta tattica non velocizzano il gioco, pensando più a far stancare gli avversari che ad imbastire azioni pericolose. Al ritorno dall'intervallo nessun cambio per i due allenatori, con la Juve che cerca di essere più arrembante. Ottime però la chiusura dei bianco-celesti, tra di essi si evidenzia la bella prestazione di Schiattarella con il giocatore napoletano che sembra un vero e proprio indemoniato. Ultimi 20 minuti con i giocatori di Semplici che calano vistosamente sotto il piano fisico e con i bianconeri che si posizionano in maniera stabile nella tre quarti avversaria. Con il passare dei minuti il nervosismo in campo aumenta e la partita si incattivisce, con l'arbitro Massa autore comunque di una performance sufficiente costretto a molti cartellini gialli. Al triplice finale nulla di fatto, per la Spal un punto insperato i bianconeri invece non riescono a trovare i tre punti, un'eventuale vittoria del Napoli domani potrebbe cosi accorciare nuovamente la classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (29^ GIORNATA)



NAPOLI, NUOVA DIMENSIONE

Il Napoli entrava nella giornata con 4 punti da recuperare alla Juventus: per i partenopei dalla scorsa domenica è iniziato un campionato del tutto nuovo, perchè dopo aver condotto le danze dall’inizio della stagione adesso si trova nella situazione di dover inseguire. Sarà molto interessante allora verificare se la squadra di Maurizio Sarri riuscirà psicologicamente a tenere il livello: nelle ultime due giornate ha pagato dazio perdendo in casa contro la Roma e pareggiando a San Siro contro l’Inter. Risultati che ovviamente in termini assoluti ci stanno tutti, ma non quando di mezzo c’è una Juventus che non si è fermata e che, battendo la Lazio in extremis e l’Udinese in scioltezza, ha poi allungato anche con il recupero contro l’Atalanta. Se il Napoli fino a questo momento si era fatto forte del primato, cosa che gli dava un vantaggio mentale non indifferente, adesso sa che anche vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato potrebbe non bastare per mettere le mani sullo scudetto. Due anni fa una volta subito il sorpasso la squadra di Sarri non si riprese, stavolta le cose potrebbero essere diverse ma innanzitutto c’è un’insidiosa partita contro il Genoa che non va assolutamente sbagliata per continuare a sognare.

LA LOTTA ALLA CHAMPIONS LEAGUE

Roma 56 punti, Lazio 53, Inter 52 ma con una partita in meno rispetto alle altre, che però è il derby: attenzione, perchè immaginando che la stracittadina si giochi con questa classifica e ipotizzando una vittoria dei rossoneri, il Milan si porterebbe a soli due punti dai cugini e avrebbe coronato di fatto la rimonta, inserendosi nella corsa ai posti che qualificano alla Champions League. Naturalmente Juventus e Napoli sono sicure della partecipazione, dunque restano solo due spot: da adesso arrivare terzi o quarti non fa differenza, ma il problema per tutte è che presto questa lotta potrebbe coinvolgere ben quattro squadre. Tutte le sfidanti hanno perso terreno qua e là, altrimenti non si spiegherebbe come la Roma, terza, sia a -14 dal Napoli secondo (al netto del ritmo impressionante impresso dai partenopei e dai bianconeri); quella che sta meglio a oggi è proprio il Milan, mentre le altre arrancano anche se la Roma ha fatto il colpo grosso vincendo al San Paolo, e ottenendo così più punti di quanto Inter (2) e Lazio (0) siano riuscite a fare contro il Napoli. I giallorossi però sono stati frenati altrove; una corsa entusiasmante che potrebbe proseguire fino al termine del campionato, quando si sarà recuperato il derby ne sapremo certamente di più.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (29^ GIORNATA)

ore 12:30 Sampdoria-Inter

ore 15:00 Benevento-Cagliari

ore 15:00 Crotone-Roma

ore 15:00 Milan-Chievo

ore 15:00 Torino-Fiorentina

ore 15:00 Verona-Atalanta

ore 20:45 Lazio-Bologna

ore 20:45 Napoli-Genoa

CLASSIFICA

Juventus 75

Napoli 70

Roma 56

Lazio 53

Inter* 52

Milan* 47

Sampdoria* 44

Atalanta* 41

Fiorentina* 38

Torino* 36

Udinese*, Bologna 33

Genoa* 30

Sassuolo* 27



Cagliari* 26

Chievo*, Spal 25

Crotone* 24

Verona* 22

Benevento 10

© Riproduzione Riservata.