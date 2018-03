Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi B, C (30^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Si gioca la trentesima giornata: il Padova ha il turno di riposo, avrebbe dovuto affrontare il Modena

18 marzo 2018

Risultati Serie C, 30^ giornata gironi B e C (Foto LaPresse)

Nel campionato di Serie C 2017-2018 siamo arrivati alla trentesima giornata, sempre più vicini dunque alla conclusione del torneo e a stabilire quali squadre centreranno la promozioni diretta in Serie B, quali giocheranno i playoff e quali invece andranno ai playout per non retrocedere. Domenica 18 marzo sono impegnati il girone B e il girone C: nel primo di questi si comincia alle ore 14:30 con Santarcangelo-Triestina, alle ore 16:30 avremo Fano-Sambenedettese, Pordenone-Fermana, Ravenna-Mestre, Reggiana-Gubbio, Renate-Bassano e Teramo-AlbinoLeffe. Per quanto riguarda il girone C, alle ore 14:30 ecco Akragas-Sicula Leonzio, Andria-Catanzaro, Catania-Reggina, Trapani-Bisceglie e Virtus Francavilla-Siracusa; alle ore 16:30 si chiude con Monopoli-Paganese e Rende-Juve Stabia.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C (30^ GIORNATA)

IL GIRONE B

Il Padova oggi non gioca, e allora per almeno tre squadre ci sarò la possibilità di recuperare qualcosa: la Sambenedettese al momento è la più vicina e ha anche una grande occasione, perchè gioca sul campo del Fano ultimo in classifica. Anche vincendo comunque i rossoblu si porterebbero a -8; tanti addetti ai lavori sono convinti che il Padova sia ormai destinato a salire in Serie B. Ad ogni modo ci proveranno anche Reggiana e Bassano: per i granata partita agevole in casa contro il Gubbio - che ha perso le ultime due partite - mentre il Bassano, che è reduce proprio dal ko contro la capolista, va sul campo del Renate che, pure in affanno, rimane un avversario temibile. In coda grande lotta: nemmeno il Vicenza può dirsi al sicuro, anche se i biancorossi hanno giocato due partite in meno rispetto al Teramo che rappresenta al momento la quota playout da non raggiungere (andando all’indietro ovviamente).

IL GIRONE C

Il Lecce gioca domani sera a Cosenza, e in ogni caso ha una partita in più: Catania e Trapani hanno dunque la possibilità di serrare ancor più le fila e portarsi momentaneamente a un -4 che sarebbe poi confermato quando i salentini si fermeranno per il riposo. Gli etnei però hanno già sprecato qualche occasione utile per portarsi ancora più sotto, mentre il Trapani è in grande ascesa; sono solo queste tre squadre a giocarsi la promozione diretta, perchè il Matera con le stesse partite del Lecce è addirittura a -16. Il lucani però sono tra le squadre certe di fare i playoff; tra loro anche Juve Stabia, Siracusa e Rende e forse anche un Monopoli che sta provando a ritrovarsi, al momento l’ultima qualificata è il Bisceglie che deve fare i conti con Virtus Francavilla e Sicula Leonzio (e non solo). Akragas ormai condannato ai playout; situazione complessa per la Fidelis Andria, mentre Fondi e Paganese possono ancora sperare di salvarsi direttamente ma avranno bisogno di centrare risultati e strisce importanti.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE B (30^ GIORNATA)

ore 14:30 Santarcangelo-Triestina

ore 16:30 Fano-Sambenedettese

ore 16:30 Pordenone-Fermana

ore 16:30 Ravenna-Mestre

ore 16:30 Reggiana-Gubbio

ore 16:30 Renate-Bassano

ore 16:30 Teramo-AlbinoLeffe

CLASSIFICA

Padova 51

Sambenedettese 41

Feralpisalò, Reggiana, Bassano 40

Mestre 37

Sudtirol, Triestina 36

Renate, Pordenone 34

AlbinoLeffe, Fermana 32

Vicenza 31

Ravenna 29

Gubbio, Teramo 27

Santarcangelo (-1) 24

Fano 22

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE C (30^ GIORNATA)

ore 14:30 Akragas-Sicula Leonzio

ore 14:30 Andria-Catanzaro

ore 14:30 Catania-Reggina

ore 14:30 Trapani-Bisceglie

ore 14:30 Virtus Francavilla-Siracusa

ore 16:30 Monopoli-Paganese

ore 16:30 Rende-Juve Stabia

CLASSIFICA

Lecce 60

Trapani, Catania 53

Matera (-1) 44

Juve Stabia, Siracusa, Rende 42

Monopoli 41

Cosenza 37

Bisceglie 35

Virtus Francavilla 34

Casertana 33

Sicula Leonzio 32

Catanzaro (-1) 31

Reggina 29

Paganese 27

Fondi 26

Andria (-3)

24 Akragas (-3) 11

