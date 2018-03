Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifiche aggiornate e diretta livescore (oggi, 18 marzo)

Proseguirà quest’oggi la Viareggio Cup 2018, il Torneo calcistico con sede nell’omonima cittadina toscana, giunta alla sua 70esima edizione. Nelle prossime ore, ultima giornata dei gironi eliminatori, quando si decideranno le squadre che comporranno gli ottavi di finale. Nel dettaglio si giocheranno le 10 partite del Gruppo B, tutte alle ore 11:00 di questa mattina: andiamo a scoprire insieme il programma completo della giornata.

LE PARTITE DEL TERZO TURNO ELIMINATORIO

Come detto in anteprima, saranno dieci le gare che si giocheranno alle 11:00 fra La Spezia, Viareggio, Luca e altre città della Toscana. Di scena le squadre del macro Gruppo B (dal Girone 6 al 10) a cominciare dalla partita fra la Juventus e gli Euro New York, in programma in provincia di Pistoia. Una gara importante per i bianconeri, in vetta nel Girone 6 al pari del Rijeka, che sfiderà gli americani, ultimi in classifica. Il Rijeka, a sua volta, se la vedrà con il Benevento in quel di La Spezia, con i giallorossi attualmente a quota tre punti. Per il Girone 7, la capolista FK RFS, prima a quota 7, se la vedrà con il Cagliari (seconda a quota quattro), mentre il Bologna (terzo a un punto e già eliminata), giocherà a Carrara contro il Deportes Quindio. Spostiamoci quindi al Girone 8 dove il Milan, primo a quota 6, ha già ottenuto la qualificazione alla fase successiva, e oggi affronterà l’U.Y.S.S. New York, ultimissimi a zero punti. Quindi spazio a Cai-Pro Vercelli, sfida fra le seconde in classifica, appaiate a quota tre. Proseguiamo con il Girone 9, dove la Fiorentina è in vetta a quota 4 e se la vedrà quest’oggi con il Pontedera, che giocherà in casa, ma che ha solamente un punto in classifica, già matematicamente eliminata. Ascoli, secondo a quota tre, affronterà invece la Giannina, che insegue a due punti. Infine il Girone 10, dove Genoa e Spal si affronteranno in un match che deciderà quale sarà la prima della classe: entrambe sono in testa a quota 6 punti. L’altro incontro sarà invece il match fra la Lucchese e gli olandesi dell’Az Alkmaar, entrambi fanalini di coda ancora a zero punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

GIRONE 6

Juventus-Euro New York

Rijeka-Benevento

Classifica: Rijeka, Juventus 4, Benevento 3, New York 0

GIRONE 7

Bologna-Deportes Quindio

Fk RFS-Cagliari

Classifica: Fk RFS 6, Cagliari 4, Bologna 1, Deportes Quindio 0

GIRONE 8

Milan-U.Y.S.S. New York

Cai-Pro Vercelli

Classifica: Milan 6, Cai, Pro Vercelli 3, New York 0

GIRONE 9

Fiorentina-Pontedera

Pas Giannina-Ascoli

Classifica: Fiorentina 4, Ascoli 3, Pas Giannina 2, Pontedera 1

GIRONE 10

Genoa-Spal

Lucchese-Az Alkmaar

Classifica: Genoa, Spal 6, Az Alkmaar, Lucchese 0

