Sampdoria-Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sampdoria-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma allo stadio Ferraris di Genova.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Sampdoria-Inter, LaPresse

Sampdoria-Inter, diretta dal signor Tagliavento di Terni, domenica 18 marzo 2018 alle ore 12.30, sarà il lunch match della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Contro il Napoli nell'ultimo match casalingo l'Inter ha messo in mostra coraggio e solidità, qualità che erano mancate nell'ultimo periodo e che hanno progressivamente fatto scivolare i nerazzurri fuori dai primi quattro posti in classifica che portano alla fase a gironi di Champions League della prossima stagione. La Roma terza resta comunque a quattro lunghezze di distanza mentre la Lazio quarta è lontana un solo punto. Tutto è ancora possibile a patto di ritrovare la continuità e mettere da parte le polemiche che nell'ultimo periodo hanno visto il tecnico Luciano Spalletti rimproverare alla squadra una generale mancanza di qualità.

SAMPDORIA INTER, DIRETTA LIVE

Dall'altra parte la Sampdoria sta giocando per un posto in Europa che sembra ancora possibile, ma che pareva sicuramente ipotecato prima della pesante sconfitta uno a quattro a Crotone della settimana scorsa. Per i blucerchiati ko come quello in Calabria o quello di Benevento dimostrano come la squadra sia ancora a corto di quell'esperienza e quella continuità che le squadre che ambiscono ad affacciarsi sul palcoscenico continentale necessitano. L'Atalanta si è avvicinata a tre punti di distanza da quel settimo posto che dovrebbe valere l'accesso ai preliminari della prossima Europa League, e la Sampdoria per mantenerlo dovrà tornare a convincere, anche se sul terreno di casa è comunque reduce da due vittorie e da sei risultati utili consecutivi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD. E gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova. Blucerchiati padroni di casa in campo con Viviano in porta, il polacco Bereszynski schierato in posizione di terzino destro e Murru schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Ferrari e l'argentino Silvestre formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo accanto all'uruguaiano Torreira in cabina di regia giocheranno il paraguaiano Barreto e l'altro polacco Linetty, mentre l'altro uruguagio Gaston Ramirez si muoverà da trequartista alle spalle della coppia offensiva composta dal colombiano Duvan Zapata e da Fabio Quagliarella. Risponderà l'Inter con il portiere sloveno Handanovic tra i pali, il portoghese Cancelo sull'out difensivo di destra e D'Ambrosio sull'out difensivo di sinistra, mentre lo slovacco Skriniar e il brasiliano Miranda formeranno la coppia centrale della retroguardia. A centrocampo, al fianco di Gagliardini ci sarà il croato Brozovic come playmaker arretrato, con il suo connazionale Perisic, Candreva e l'altro brasiliano Rafinha che sosterranno l'azione offensiva del bomber argentino Icardi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le scelte tattiche cadranno sul 4-3-1-2 per quanto riguarda la Sampdoria allenata da Giampaolo e sul 4-2-3-1 per quanto riguarda l'Inter guidata in panchina da Spalletti. Nel match d'andata di questo campionato nerazzurri vincenti a San Siro con un sofferto tre a due, gol di Skriniar e doppietta di Icardi e poi la rimonta sfiorata dai liguri con le reti di Kownacki e Quagliarella. Samp vincente nell'ultimo precedente di campionato a Genova, uno a zero firmato da Fabio Quagliarella il 30 ottobre 2016. L'Inter ha espugnato per l'ultima volta la Marassi blucerchiata con il quattro a zero del 13 aprile 2014, a segno Icardi con una doppietta, Walter Samuel e Rodrigo Palacio.

QUOTE E PRONOSTICO

Nerazzurri favoriti per la vittoria in trasferta secondo le quote dei bookmaker per le scommesse. Bwin propone la vittoria casalinga a una quota di 3.70, mentre William Hill offre a 2.05 la quota relativa al successo della squadra allenata da Luciano Spalletti e Bet365 offre invece a 3.50 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet fissa le quote per over 2.5 e under 2.5 in entrambi i casi a 1.90.

