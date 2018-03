Santarcangelo Triestina/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Santarcangelo-Triestina, LaPresse

Santarcangelo-Triestina, diretta dal signor Rossetti di Ancona, domenica 18 marzo alle ore 14.30, sarà uno dei match d'apertura del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. La Triestina non perde da sei partite in campionato, il Santarcangelo non vince da cinque. E' questo il leit motiv della partita in casa dei romagnoli, che pure pareggiando contro il Teramo in trasferta nell'ultimo match di campionato disputato hanno messo in mostra una buona tenuta e la voglia e la determinazione di rincorrere la salvezza fino alla fine. Così è stato al cospetto di una formazione abruzzese che precede ancora il Santarcangelo di tre punti in classifica. Al Mazzola arriverà però una Triestina che è sempre pià convinta di potersi guadagnare, al primo anno dopo il ritorno tra i professionisti, un posto nei play off.

L'ultimo pari senza reti contro il Vicenza è stato comunque un buon risultato considerando quanto i berici siano migliorati nell'ultimo periodo. Gli alabardati si trovano al settimo posto in classifica appaiati al Sudtirol e possono sicuramente candidarsi agli spareggi di fine stagione proprio grazie alla solidità generale espressa. Un ottimo bilanciamento, considerando che la Triestina non punta di certo al vertice, tra rendimento dell'attacco e della difesa, mentre dall'altra parte il Santarcangelo si porta dietro il cruccio del rendimento difensivo, la formazione romagnola ha infatti, con quarantacinque gol incassati, il peggior rendimento del girone B di Serie C, con tutto ciò che ne consegue a livello di gioco espresso e occasioni sprecate.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO TRIESTINA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mazzola di Santarcangelo. I padroni di casa schiereranno Bastianoni in porta e una linea a quattro difensiva con Maini esterno laterale di destra, il croato Lesjak esterno laterale di sinistra e Briganti e Sirignano al centro della retroguardia. Di Santantonio e Dalla Bona giocheranno come centrali di centrocampo, mentre il portoghese Semedo giocherà sulla fascia destra e Capellini sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, l'altro croato Strkalj farà coppia con Bussaglia. Risponderà la Triestina con Valentini a difesa dei pali, Malomo schierato in posizione di terzino destro e Giraudo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Crescenzi e Milesi. A centrocampo al fianco del macedone Jakimovski si muoveranno il suo connazionale Alimi e Romizi. Il trequartista De Giorgio ispirerà la manovra offensiva del tandem d'attacco composto da Ferrari e da Comi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, la sfida metterà a confronto il 4-4-2 del Santarcangelo ed il 3-5-2 della Triestina. Le due squadre si sono incrociate tra i professionisti per la prima volta in questa stagione, con la partita d'andata allo stadio Nereo Rocco di Trieste terminata uno a uno. Parità siglata da Moroni per il Santarcangelo dopo l'iniziale vantaggio messo a segno da Acquadro per gli alabardati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 3.50 con Bet365, mentre Bwin propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.25 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.20 l'over 2.5 e 1.58 l'under 2.5.

