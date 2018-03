Serie A, Juventus Napoli corsa Scudetto / I bianconeri impattano al Mazza, gli azzurri ne approfittano?

Serie A, Juventus Napoli corsa Scudetto: i bianconeri impattano al Paolo Mazza contro la Spal, gli azzurri ora contro il Genoa hanno la possibilità di accorciare in classifica.

18 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Serie A, Juventus Napoli corsa Scudetto - La Presse

Grande occasione per il Napoli che oggi deve sfruttare il pareggio della Juventus contro la Spal. Gli azzurri sono reduci dal doppio traumatico risultato negativo contro Roma e Inter che è costato il primo posto in classifica, ma ritrovano linfa per il pari bianconero al Paolo Mazza. Serve una prestazione importante contro il Genoa di Davide Ballardini e la voglia di scendere in campo con grande concentrazione per cercare di raggiungere nuovamente la vetta della classifica o quantomeno per presentarsi il 22 aprile all'Allianz Arena con la possibilità di operare il sorpasso. Maurizio Sarri ora deve però pensare al campo perchè di fronte c'è un avversario che non lascerà il campo senza aver lottato. Esame di maturità quindi al San Paolo con il Napoli che è conscio di non potersi più permettere errori. Poi ci sarà la sosta e dopo quindici giorni si tornerà in campo per vivere tutte di un fiato le ultime nove giornate della Serie A 2017/18.

LA JUVENTUS IMPATTA AL MAZZA

La Juventus si ferma dopo dodici vittorie consecutive al Paolo Mazza di Ferrara. I bianconeri non vanno oltre lo 0-0 contro la Spal di Leonardo Semplici che fin dal primo minuto aggredisce gli avversari e che non offre grandi occasioni a Higuain e compagni. Tra i più negativi Alex Sandro che in questa stagione sembra essersi davvero perso, male anche Paulo Dybala totalmente assente nei momenti decisivi del match. Non è un dramma per i bianconeri che stanno vivendo una stagione stratosferica, ma è uno stop che potrà costare caro perché ora c'è la sosta e poi in pochi giorni si giocherà prima contro il Milan e poi col Real Madrid per i quarti di finale di Champions League. La Juventus si ritrova con la panchina corta senza Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi che in questo momento avrebbero fatto comodo più che mai. Non si deve però vivere questo pari come una sconfitta, ma come uno stimolo a tenere alta l'attenzione perché il Napoli se vince col Genoa torna a -2.

