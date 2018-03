Teramo AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Teramo-Albinoleffe, LaPresse

Teramo-Albinoleffe è la partita che, diretta dal signor Marini di Trieste, va in scena domenica 18 marzo alle ore 16.30 e sarà uno dei match del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Dopo lo zero a zero casalingo contro il Santarcangelo, il Teramo ha mantenuto al quartultimo posto in classifica tre punti di vantaggio sui romagnoli terzultimi. Si può considerare però un'opportunità perduta per gli abruzzesi, visto che hanno mancato l'occasione in una partita in casa di staccare una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Soprattutto, il Teramo non è riuscito a dare continuità all'eccezionale vittoria sul campo della capolista Padova, risultato del tutto inaspettato che era valso come un vero e proprio bonus. Lo zero a zero contro il Santarcangelo ha permesso comunque al Teramo di ritrovarsi appaiato al Gubbio, che ha disputato però una partita in meno, a quota ventisette punti in classifica.

Servono altri punti per essere tranquilli ai teramani, al Bonolis arriva un Albinoleffe che potrebbe concederli visto che i seriani stanno attraversando un momento obiettivamente difficile. L'ultima sconfitta in casa contro il Ravenna ha portato a sei la serie di partite senza vittorie per i bergamaschi, che si sono progressivamente allontanati da una zona play off che sembrava a portata di mano nella prima metà della stagione, col girone d'andata dei seriani che era stato obiettivamente soddisfacente. Ma in un campionato lungo come quello di Serie C la continuità di rendimento è la chiave per ottenere gli obiettivi a fine stagione, e con soli tre punti ottenuti negli ultimi sei match il passo dell'Albinoleffe si è fatto troppo lento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa schiereranno Bifulco in porta e una difesa a tre composta da Speranza, Caidi e Milillo. A centrocampo Ilari e Graziano saranno i centrali di centrocampo, mentre Sales giocherà come esterno laterale di destra e Ventola come esterno laterale di sinistra. Il tridente offensivo sarà guidato all'ivoriano Gondo, affiancato da Sandomenico e da Terracino. Risponderà l'Albinoleffe con una difesa a tre formata da Zaffagnini, Gavazzi e Solerio davanti all'estremo difensore Coser. Sbaffo, Agnello e Giorgione giocheranno come centrali sulla linea mediana, mentre Gonzi giocherà come laterale di destra e l'esterno mancino sarà invece Gelli. In attacco al fianco dell'ivoriano Kouko sarà schierato Montella.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto tra le due squadre saranno il 3-4-3 dei padroni di casa del Teramo ed il 3-5-2 dell'Albinoleffe. Il match d'andata di questo campionato in casa dei seriani è terminato uno a uno, con gol di Giorgione per i bergamaschi e pari di Barbuti per gli abruzzesi. L'ultima sfida tra le due compagini disputata a Teramo risale al 22 ottobre 2016, con vittoria per tre a uno dell'Albinoleffe, che con i gol di Mastroianni, Giorgione e Anastasio aveva ribaltato l'iniziale vantaggio abruzzese siglato da Bulevardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.40 con Bwin, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.10 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.25 l'over 2.5 e 1.57 l'under 2.5.

