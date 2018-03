Torino Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima chiamata per l'Europa League per granata e viola?

18 marzo 2018 Fabio Belli

Il Torino ospita la Fiorentina (foto LaPresse)

Torino-Fiorentina, diretta dal signor Gavillucci di Latina di Pinerolo, domenica 18 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Con la Sampdoria settima distante sei punti per la Fiorentina e otto per il Torino, per entrambe le formazioni è ancora vivo un barlume di speranza di qualificazione in Europa League. Servirà però una continuità che le due squadre non hanno mai davvero trovato nel corso di questa stagione.

Il Torino sembrava rivitalizzato dalla cura Mazzarri dopo l'esonero di Mihajlovic, si presenta invece all'appuntamento reduce da tre sconfitte consecutive subite contro Juventus, Verona e Roma. La Fiorentina ha sorpassato i granata in classifica grazie al successo di misura contro il Benevento di domenica scorsa, in una giornata segnata dal commovente ricordo di Davide Astori che ha unito tutta l'Italia, col Capitano viola tragicamente scomparso per un attacco cardiaco a soli 31 anni. E dopo due vittorie in casa, la Fiorentina vuole ora tornare a vincere in trasferta per dedicare il successo al Capitano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Torino Fiorentina si potrà seguire in diretta tv sia con un abbonamento Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) sia con un abbonamento Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 2 HD. Diretta streaming video via internet disponibile, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare e al digitale terrestre pay, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Grande Torino. I granata padroni di casa schiereranno una linea difensiva a quattro davanti all'estremo difensore Sirigu, con De Silvestri terzino destro, l'argentino Ansaldi terzino sinistro e il camerunese N'Koulou e Moretti al centro della retroguardia. L'ecuadoregno Rincon a centrocampo sarà affiancato dal ghanese Acquah e da Baselli, mentre in attacco ci sarà spazio per Belotti nel tridente offensivo affiancato dallo spagnolo Berenguer e dal suo connazionale Iago Falque. Risponderà la Fiorentina con Sportiello a difesa della porta, il serbo Milenkovic laterale destro di difesa e Biraghi laterale sinistro, mentre Pezzella e il brasiliano Vitor Hugo formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio al francese Veretout, al croato Badelj e a Benassi. Saranno avanzati come trequartisti Federico Chiesa e Saponara, a sostegno dell'unica punta di ruolo, l'argentino Giovanni Simeone.

TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 per il Torino di Mazzarri, al quale risponderà il modulo ad 'albero di Natale' della Fiorentina di Stefano Pioli, schierata con un 4-3-2-1. Viola vincenti nel match d'andata di questo campionato con un rotondo tre a zero, firmato da Benassi, Simeone e Babacar. L'ultimo precedente a Torino, datato 2 ottobre 2016, ha fatto registrare un rotondo tre a zero dei granata con goldi Iago Falque, Benassi e Babacar per i viola. Toscani vincenti per l'ultima volta in casa granata con il quattro a uno del 7 dicembre 2008, gol di Mutu, Gilardino (doppietta) e Kuzmanovic, il Toro accorciò con Rosina su rigore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 2.10 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.29 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 3.40 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 entrambi a una quota di 1.90.

