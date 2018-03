Trapani Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Provinciale di Erice.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Trapani-Bisceglie, LaPresse

Trapani-Bisceglie, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 18 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Ora il Trapani sta cominciando a crederci davvero. Con l'ultima vittoria ottenuta sul campo del Catanzaro, la formazione allenata da Alessandro Calori ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva, agganciando in classifica al secondo posto il Catania e portandosi a sette punti dalla capolista Lecce, che potrebbero essere quattro considerando che al momento la formazione salentina ha disputato una partita in più rispetto a quella siciliana. E rispetto al recente passato, il Trapani sembra aver trovato quella continuità di rendimento rincorsa vanamente per tutta la prima parte della stagione, quando la formazione granata ha gettato al vento diverse interessanti opportunità per proiettarsi verso il vertice.

Ora l'obiettivo sembra più a portata di mano, ma è ancora lontano e al momento il testa a testa tutto da vivere è quello contro il Catania al secondo posto. Allo stadio Provinciale di Erice arriverà un Bisceglie che con il pareggio contro il Cosenza nell'ultimo impegno disputato in campionato ha centrato il suo quarto risultato utile di fila, mantenendosi in zona play off, con la disputa degli spareggi promozione a fine stagione che rappresenterebbero un enorme successo per la formazione nerazzurra, che si è ripresentata dopo un ventennio alla ribalta del calcio professionistico. Il Trapani sa di trovarsi di fronte un cliente difficile e chiederà uno sforzo supplementare ad un attacco che con quarantotto reti segnate è al momento il migliore del girone C di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Trapani Bisceglie non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI BISCEGLIE

Allo stadio Provinciale di Erice si affronteranno queste probabili formazioni. Furlan giocherà a difesa della porta alle spalle di Drudi, Fazio e Silvestri. Marras si muoverà sulla fascia destra, mentre l'esterno laterale mancino dei granata sarà Rizzo. A centrocampo spazio a Palumbo, Scarsella e Corapi, mentre in attacco mancherà Evacuo, espulsio per doppia ammonizione nella trasferta di Catanzaro e dunque squalificato. Nel tandem offensivo, Polidori farà coppia con Murano. Risponderà il Bisceglie con Crispino estremo difensore e una difesa a tre schierata con Delvino, il bosniaco Markic e il francese Giron. La corsia laterale di destra sarà presidiata da D'Ursi e la corsia laterale di sinistra sarà affidata al croato Jurkic, con il montenegrino Toskic, Risolo e Montinaro che si muoverano per vie centrali sulla mediana. In attacco, con l'altro croato Jovanovic sarà schierato il brasiliano Dentello Azzi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tra i moduli tattici scelti dalle due squadre vedono entrambe le squadre schierate con il 3-5-2, con un unico precedente di riferimento negli ultimi anni, il tre a zero del Trapani nel match d'andata di questo campionato. La vittoria dei siciliani contro i pugliesi fu fermata dalle reti di Marras, Murano ed Evacuo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.53 con Bet365, mentre Bwin propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 6.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 1.96 l'over 2.5 e 1.75 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.