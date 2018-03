Verona Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scaligeri in risalita, ma i bergamaschi vogliono l'Europa

18 marzo 2018 Fabio Belli

Verona a caccia della salvezza (foto LaPresse)

Verona-Atalanta, diretta dal signor Di Bello di Brindisi, domenica 18 marzo 2018 alle ore 15.00 , sarà una sfida relativa alla decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Due vittorie consecutive in casa contro il Torino e nel derby contro il Chievo, e la stagione del Verona ha vissuto di nuovo un sussulto inaspettato. Il cammino degli scaligeri aveva già fatto registrare acuti importanti nel corso dell'andata, come nel caso del tre a zero rifilato al Milan e del quattro a uno inflitto a domicilio alla Fiorentina. Erano stati però acuti isolati per una squadra apparsa in perenne crisi, ma che ora è tornata a vedere la salvezza distante solamente due lunghezze.

Sarebbe importante fare punti per i veneti contro un'Atalanta che ha però perso il recupero in casa della Juventus, ma che con il successo di Bologna di domenica scorsa ha compiuto un passo avanti importantissimo nella rincorsa a quella che sarebbe una storica seconda partecipazione consecutiva all'Europa League. Gli orobici sono a tre soli punti di distacco dalla Sampdoria settima in classifica, tutto può ancora accadere ora che i nerazzurri non hanno più le fatiche di coppa da affrontare, con l'ultimo periodo intensissimo scandito dal doppio impegno nei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund e in semifinale di Coppa italia contro la Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Verona Atalanta si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa scaligeri schiereranno il brasiliano Nicolas in porta, Ferrari impiegato in posizione di terzino destro e Felicioli impiegato in posizione di terzino sinistro, con il serbo Vukovic e Antonio Caracciolo che saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo i due centrali saranno Calvano e il liechtensteiniano Buchel, con Verde che avrà il compito di presidiare la fascia destra e l'algerino Fares che sarà l'esterno laterale mancino. In attacco l'altro brasiliano Matos farà coppia con il croato Petkovic. Risponderà l'Atalanta con l'albanese Berisha tra i pali e una difesa a tre con il brasiliano Toloi e l'argentino Palomino affiancati a Masiello. A centrocampo l'olandese De Roon e lo svizzero Freuler formeranno la cerniera centrale, col belga Castagne esterno di fascia destra e Spinazzola laterale mancino. Cristante sarà il trequartista con Petagna e l'argentino Gomez titolari nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente al 4-4-2 di Fabio Pecchia sarà opposto il 3-4-1-2 dell'Atalanta di Gasperini. I bergamaschi nel match d'andata si sono imposti con un rotondo tre a zero, firmato da Freuler, Ilicic e Kurtic con gol tutti realizzati nella ripresa. L'ultimo precedente a Verona è quello del 3 febbraio 2016, due a uno con gol di Siligardi e Pazzini che ribaltarono l'iniziale vantaggio atalantino di Conti. L'ultima vittoria orobica a Verona è l'uno a zero del 14 gennaio 2006, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie B.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 6.25 da Bwin, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 1.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 1.85 e a una quota di 1.95.

