Video/ Alessandria Giana Erminio (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata)

Video Alessandria Giana Erminio (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita nella 30^ giornata della Serie A. i biancazzuri pareggiano con Capano al 87'.

18 marzo 2018 Fabio Belli

Video Alessandria Giana Erminio (LaPresse)

Partita a due facce allo stadio Moccagatta di Alessandria. Da una parte i grigi padroni di casa partono a razzo e fanno maturare un doppio vantaggio che sembra una buona garanzia per conseguire i tre punti. Il Giana Erminio però chiude in crescendo il primo tempo, e nella ripresa concretizza una grande rimonta contro una squadra che viene comunque da quattro mesi di imbattibilità. Nel giro di 11’ i grigi sono avanti di due reti, al 6' gol dei padroni di casa firmato da Sestu, su assist di Nicco, mentre all’11’ è Marconi a inventare un assist vincente per Gonzalez. Sembrerebbe una partita tutta in discesa, invece la formazione di Gorgonzola continua a crescere in chiusura di tempo, con una doppia occasione di Bruno che prima trova un salvataggio sulla linea di Giosa e poi scheggia la traversa.

LA RIPRESA

Nella ripresa all’Alessandria non mancano gli spazi per cercare il terzo gol che chiuderebbe la partita, e invece è il Giana Erminio a ribaltare la partita. Prima accorcia le distanze con Chiarello, bravissimo a concretizzare un lungo giro palla. Insiste la formazione ospite e la mossa vincente è quella del 40’ del secondo tempo, col Capano che prende il posto di Iovine e 2’ dopo realizza quello che è il suo primo gol in un campionato professionistico. L’Alessandria tenta il colpo di coda finale, ma sul colpo di testa di Fischnaller ci pensa il portiere Taliento a togliere le castagne dal fuoco per il Giana Erminio, che porta a casa un prezioso pareggio.

© Riproduzione Riservata.