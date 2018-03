Video/ Frosinone Salernitana (0-0): highlights della partita (Serie B 31^ giornata)

Video Frosinone Salernitana (0-0): highlights della partita di Serie B per la 31^ giornata. Pareggio a reti bianche allo Stirpe, i canarini rimangono alla seconda piazza.

18 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Frosinone Salernitana (LaPresse)

Termina a reti bianche la sfida tra Frosinone e Salernitana con la compagine campana che conquista un punto importantissimo su un campo ostico. I padroni di casa hanno messo insieme 441 passaggi contro i 332 della Salernitana. Quattordici i cross fatti dai ciociari contro gli undici della compagine granata. Beghetto e Di Roberto, con cinque e quattro cross fatti, sono stati i terzini che hanno prodotto di più sulle fasce di competenza. Camillo Ciano ha scodellato da corner cinque cross non riuscendo a trovare gli interventi vincenti dei compagni di squadra. Pareggio sostanzialmente giusto per quello che si è visto sul terreno di gioco, le due compagini hanno provato a superarsi ma le rispettive difese avversarie sono riuscite a prevalere e fissare il punteggio sullo zero a zero.

DICHIARAZIONI

A Sky Sport, dopo il pari contro la Salernitana, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo, queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: "Preoccupato? No. In questo momento abbiamo un punto in più rispetto alle stesse gare del girone d'andata. Questo rispecchia l'andamento del campionato. Non è facile fare punti con tutte le squadre. Abbiamo offerto una prestazione gagliarda, peccato che non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni avute. Sono fiducioso per i miei attaccanti, ben presto torneranno a segnare. Ariaudo? Ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio, vedremo nelle prossime ore. Salernitana? Ha giocato bene, si è difesa con ordine e noi non siamo stati molto fluidi. Nella ripresa non siamo riusciti a capitalizzare tutte le occasioni avute, peccato, non ci siamo riusciti. Il loro portiere ha fatto almeno due parate, inoltre c'era anche un rigore, non lo dico io, parlano le immagini. Lotta promozione? Ci sono Empoli, Palermo, anche il Cittadella e il Bari possono rientrare". Stefano Colantuono, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Frosinone. Queste le sue parole: "Una bella partita, un primo tempo da padroni in campo. La squadra inizia a carburare, adesso gli avversari fanno fatica a farci gol. Bella prestazione contro una squadra che lotterà fino alla fine per la promozione. In passato abbiamo perso punti per strada, un po' per colpa nostra, un po' per sfortuna. Oggi stiamo raccogliendo quello che avevamo perso. La squadra, adesso, è più convinta. Sono felice per la prestazione. Frosinone è una bella piazza, l'annovero tra le migliori squadre d'Italia come proprietà".

