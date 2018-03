Video/ Manchester United Brighton (2-0): highlights e gol della partita (FA Cup)

Video Manchester United Brighton (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, quarto di finale della FA Cup 2018. Lukaku e Matic portano avanti i Red Devils.

Video Manchester United Brighton (LAPresse)

Il Manchester United prova ad alleggerire il peso dell’eliminazione dalla Champions League vincendo 2-0 in Fa Cup con il Brighton. Decidono l’incontro le reti di Lukaku e Matic. Vittoria abbastanza facile per i Red Devils, in costante gestione della partita. La squadra di Mourinho avanza dunque alle semifinali di FA Cup.

SINTESI PRIMO TEMPO

Mourinho schiera il Manchester United con il 4-3-3. In porta Romero sostituisce De Gea, linea difensiva composta da Valencia, Bailly, Smalling e Shaw. In mediana Matic, McTominay e Mata. In attacco Lingard assieme a Martial e Lukaku. Il Brighton risponde con il 4-4-1-1. Tra i pali Krul, in difesa Schelotto, Duffy, Dunk e Suttner. A centrocampo da destra verso sinistra Kayal , Gross, Propper e Locadia. In attacco Ulloa in supporto di March. Arbitra il signor Marriner. Atteggiamento subito aggressivo da parte della squadra ospite, cross dalla sinistra di Suttner messo fuori da Bailly. Primo squillo dello United targato Martial, che rientra sul destro e tira verso la porta, ma il suo tentativo è deviato in corner. Red Devils vicini al gol all'11esimo. Cross di Valencia dalla destra, girata al volo di Lukaku che per poco non trova lo specchio della porta. Ci prova Martial. Squillo dalla media distanza, la palla termina di poco alta. Al 16esimo si vede in avanti la squadra ospite, Gross prova a creare superiorità numerica sulla destra, ma viene chiuso da Shaw. Locadia veste i panni della prima punta e gioca di sponda verso i compagni al termine di un buon contropiede, ma si chiude velocemente la difesa dello United. Alla mezzora ci prova l'ex valenciano Juan Mata. Scambio in velocità con Lingard, sinistro del numero 8 a botta sicura, devia in corner Suttner. Tentativo sugli sviluppi del calcio d'angolo da parte di Smalling, United ancora vicino al vantaggio. Poco dopo a provarci di testa è il Brighton. Dunk svetta e angola ma Romero si oppone. I padroni di casa la sbloccano al 37esimo. Sciabolata di Matic a cercare Lukaku sul secondo palo, Krul non può nulla sull'incornata da distanza ravvicinata. Nel finale di primo tempo la squadra di Mou gestisce il vantaggio senza cercare il raddoppio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Sostituzione tra le fila del Manchester United al ritorno dagli spogliatoi: Ashley Young prende il posto di Shaw. Gli ospiti ci provano. Provvidenziale intervento di Smalling al 49esimo, che di fisico sovrasta Ulloa e recupera la sfera nella trequarti dello United. Ci prova poco dopo Gross. Tiro dal limite dell'area di prima intenzione, la palla sfiora il palo alla destra di Romero. Squillo di Locadia dalla media distanza, Romero blocca il pallone in presa bassa. I Red Devils subiscono l'iniziativa avversaria facendo crescere il coraggio altrui. Tentativo di Locadia. Grande conclusione dal limite dell'area, Romero si supera. Il Manchester Unired prova a gestire meglio la gara. Martial recupera un buon pallone sull'out di destra, affronta il suo marcatore e va al cross verso Lukaku, ma Krul fa sua la sfera. Risponde il Brighton. Locadia si inserisce dalla sinistra sul filtrante di Gross, ma viene chiuso dall'ottima diagonale di Valencia, che gli sradica la sfera dai piedi e fa ripartire i suoi. Ancora pericoloso Locadia. Raccoglie sul secondo palo un cross di March, ma spedisce il pallone sul fondo. Sostituzione per il Brighton: March lascia spazio ad Izquierdo. Al 70esimo gli ospiti vanno vicini al pari, sempre con il numero 25: Locadia conclude a botta sicura, si immola Smalling col fisico e salva i suoi. Si accende Lukaku con una fiammata dalla sinistra, ma il suo suggerimento per Lingard è fermato da Dunk. Nel frattempo Rashford prende il posto di Mata. Qualche istante dopo Ulloa lascia spazio a Murray. All'84esimo Matic chiude i conti. Sciabolata precisa di Young per il numero 31 di Mourinho, che manda i titoli di coda sull'incontro infilando in tutta sicurezza Krul. Nel finale Lingard lascia spazio a Fellaini.

