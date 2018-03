Video/ Olbia Arzachena (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata)

Video Olbia Arzachena (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 30^ giornata di Serie C. I padroni di casa vincono con Senesi e Ragatzu.

18 marzo 2018 Fabio Belli

Video Olbia Arzachena (LaPresse)

Derby sardo caldissimo tra Olbia e Arzachena. La partita inizia a buon ritmo, anche se l’Olbia sfrutta le buone performance che ha saputo sempre costruire nelle partite casalinghe. Non fa eccezione il derby in cui l’Arzachena gioca una partita un po’ rinunciataria ma ordinata difensivamente, fino all’uno-due in chiusura di primo tempo che di fatto chiude la partita. Riesce a piazzarlo l’Olbia prima con Senesi, bravo ad inserirsi su un corner battuto da Ragatzu, al 36’. Quindi al 41’ ancora Senesi trova il break e tenta la gran botta verso il portiere dell’Arzachena, Ruzzittu: sulla respinta si avventa con un gran riflesso Ragatzu che non sbaglia un raddoppio importantissimo per i padroni di casa. Nella prima frazione di gioco l’Olbia è riuscita a creare davvero poco e pensa di poter gestire facilmente il risultato nella ripresa.

LA RIPRESA

L’Arzachena invece sale di tono e costruisce una ripresa importante, facendosi guidare offensivamente dall’ottimo Curcio, il più pericoloso in attacco tra le fila degli ospiti. E l’Arzachena prima accorcia con un autogol di Leverbe che viene però annullato per un precedente fallo, quindi arriva il gol del 2-1 proprio grazie a Curcio, che al 22’ concretizza di testa una bella combinazione fra Tirillò e Lisai. Fioccano le ammonizioni, ma l’Olbia riesce nel quarto d’ora finale a serrare le fila, gestendo al meglio un vantaggio precario ma prezioso. E alla fine il derby sardo va ad appannaggio dell’Olbia.

