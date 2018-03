Video/ Perugia Spezia (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata)

Video Perugia Spezia (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. La bella dppietta di Cerri salva i grifoni di fronte al pubblico del Curi.

18 marzo 2018 Federico Giuliani

Video Perugia Spezia - La Presse

Netta e perentoria vittoria dei padroni di casa in Perugia Spezia, finita 3-0 per gli umbri. Pronti, via. Il Perugia parte subito forte conquistandosi un corner ma al 5' arriva la risposta dello Spezia, ben più pericolosa: Marlingo calcia dal limite dell'aera ma il pallone sbatte su Del Pre. Al 12' si fanno vedere i padroni di casa con Di Carmine: Bandinelli cerca il compagno con un lancio lungo, l'attaccante colpisce di testa ma Di Gennaro blocca la minaccia senza particolari problemi. Il primo squillo ospite arriva al 28': De Col prova ad approfittare di un errore di Leali ma la conclusione del terzino termina alle stelle. Nel finale il Perugia alza il proprio baricentro e mette in seria difficoltà lo Spezia. Al 31' Bandinelli colpisce un palo clamoroso con un tiro da fuori, mentre al 36' ecco il vantaggio dei locali. Di Carmine libera Cerri con uno splendido colpo di tacco e quest'ultimo non sbaglia da distanza ravvicinata. Al 41' Cerri trova la seconda marcatura di giornata: dopo una conclusione di Bandinelli (che colpisce il secondo palo odierno) la sfera arriva sui piedi dell'attaccante, che davanti a Di Gennaro non può proprio sbagliare.

CRONACA SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli ospiti mettono paura a Leali un sinistro velenosissimo di Lopez. I liguri lentamente crescono ma serve un gol adesso per riaprire il match. Al 58' Spezia pericoloso dagli sviluppi di un corner: Terzi carica con una conclusione velenosa respinta in qualche modo da Leali. Dopo un buon momento dello Spezia, il Perugia decide che è arrivato il momento di tornare ad attaccare. Al 72' il neo entrato Diamanti dà il via a un contropiede coi fiocchi: Gustafson prova a servire Di Carmine, che evita Di Gennaro ma calcia sulla traversa a portiere ormai fuori causa. All'89' il Perugia chiude i conti con il terzo gol: Bianco si cordina e insacca dopo una bella sponda di Diamanti, con la complicità di Di Gennaro.

© Riproduzione Riservata.