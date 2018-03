Video/ Udinese Sassuolo (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata)

Video Udinese Sassuolo (1-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 29^ giornata. Le immagini salienti del match fra le squadre di Oddo e Iachini

18 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Udinese Sassuolo (LaPresse)

Allo Stadio Friuli il Sassuolo supera in trasferta l'Udinese per 2 a 1 nel primo anticipo di Serie A. Nel primo tempo le due squadre faticano parecchio a costruire azioni realmente pericolose e bisogna aspettare il finale di frazione perchè la gara decolli: al 42' Adnan si rende protagonista di una sfortunata autorete valida infatti per il vantaggio degli ospiti. Tuttavia, i padroni di casa reagiscono immediatamente e pareggiano a ridosso del recupero con Fofana al 45', proprio su assist da parte di Adnan. Nel secondo tempo i friulani sembrano essere in grado di controllare in cerca del varco giusto ma è la conclusione di Sensi, sull'appoggio di Politano al 74', a cambiare definitivamente il punteggio in favore della squadra di mister Iachini, in apprensione fino all'ultimo a causa della vana occasione per Balic nel recupero al 92'. I 3 punti ottenuti ieri sera permettono al Sassuolo di portarsi a quota 27 in classifica mentre l'Udinese non si muove dai suoi 33 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara sia stata sostanzialmente equilibrata e tirata fino alla fine: l'Udinese si è infatti ad esempio aggiudicata il possesso palla con il 58% ed ha perso meno palloni degli avversari, 36 a 39 delle quali 9 del solo Politano, ma ne ha pure riconquistati un numero inferiore rispetto agli emiliani, 26 a 37 con Adjapong in evidenza grazie ad 8 recuperi. In fase offensiva si registra parità per quanto riguarda le occasioni da rete, 5 per parte, 2 per Jankto e Politano, con gli ospiti più precisi sotto porta visto il 4 a 3 nei tiri in porta, 10 a 9 per i bianconeri in quelli totali. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Udinese è stata più fallosa del Sassuolo a fronte del 16 a 14 nel computo degli interventi irregolari commessi, 3 ciascuno per Barak e Behrami, e l'arbitro Abisso della sezione di Palermo ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Barak da un lato, Adjapong e Mazzitelli dall'altro.

UDINESE SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

